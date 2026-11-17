Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел в результате проведенных в интенсивном режиме оперативных мероприятий и следственных действий задержали по обвинению в подготовке умышленного убийства члена семьи по заказу одно лицо. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

По данным ведомства, мужчина, проживающий в Гардабанском муниципалитете, после развода, из-за возникшего на почве ревности конфликта, задумал заказное убийство бывшей супруги.

«Проведенным по уголовному делу расследованием установлено, что мужчина, проживающий в Гардабанском муниципалитете, после развода, из-за конфликта, возникшего на почве ревности, задумал заказное убийство бывшей супруги.

Для осуществления преступного умысла обвиняемый связался со знакомым и за 25 000 долларов США поручил ему найти т.н. киллера. На основании постановления судьи были проведены скрытые следственные действия, также было установлено, что обвиняемый требовал осуществить убийство в то время, когда их трое несовершеннолетних детей не будут находиться с матерью. В результате проведенных обысков в жилом доме обвиняемого в качестве вещественных доказательств изъяты огнестрельное оружие различных моделей, боеприпасы и мобильный телефон, с помощью которого обвиняемый связывался со знакомым. Следствие ведется по статье 18-109 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочно», — отмечается в информации.