Прокуратура: По делу о присвоении крупной суммы денег из тендеров на капремонт вагонов метро задержаны четыре человека

Прокуратура Грузии задержала четыре человека по фактам противоправного присвоения организованной группой крупной суммы денег, принадлежащих государству, с использованием служебного положения, а также изготовления и использования поддельных официальных и налоговых документов.

Информацию об этом распространяет прокуратура.

«В Департаменте по борьбе с коррупционными преступлениями Генеральной прокуратуры Грузии на основании обращения Службы внутреннего аудита и мониторинга мэрии Тбилиси началось расследование, в результате которого было установлено, что директор “Тбилисского филиала завода по ремонту электроподвижного состава” Гела Дзидзикашвили, технический директор того же акционерного общества Мамука Нозадзе, один из реальных владельцев доли того же предприятия Паата Сванидзе, а также директор ООО “Сачино” и директор ООО “Интранс” Руслан Демуров противоправно завладели 41 105 298 лари из 145 367 365 лари, выделенных в рамках 27 тендеров, проведенных ООО “Тбилисская транспортная компания” в 2017–2024 годах на капитальный ремонт, модернизацию вагонов метро и закупку комплектующих деталей.