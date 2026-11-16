Прокуратура: По делу о присвоении крупной суммы денег из тендеров на капремонт вагонов метро задержаны четыре человека
Прокуратура Грузии задержала четыре человека по фактам противоправного присвоения организованной группой крупной суммы денег, принадлежащих государству, с использованием служебного положения, а также изготовления и использования поддельных официальных и налоговых документов.
Информацию об этом распространяет прокуратура.
«В Департаменте по борьбе с коррупционными преступлениями Генеральной прокуратуры Грузии на основании обращения Службы внутреннего аудита и мониторинга мэрии Тбилиси началось расследование, в результате которого было установлено, что директор “Тбилисского филиала завода по ремонту электроподвижного состава” Гела Дзидзикашвили, технический директор того же акционерного общества Мамука Нозадзе, один из реальных владельцев доли того же предприятия Паата Сванидзе, а также директор ООО “Сачино” и директор ООО “Интранс” Руслан Демуров противоправно завладели 41 105 298 лари из 145 367 365 лари, выделенных в рамках 27 тендеров, проведенных ООО “Тбилисская транспортная компания” в 2017–2024 годах на капитальный ремонт, модернизацию вагонов метро и закупку комплектующих деталей.
С целью реализации противоправного деяния обвиняемые зарегистрировали ООО “Сачино”, от имени которого через компанию-перевозчика “Интранс” осуществили в Грузию импорт комплектующих деталей для вагонов метро по искусственно завышенной цене и с использованием поддельных документов. А затем путем изготовления и использования фиктивных налоговых документов от имени ООО “Сачино” поставили импортированный товар “Тбилисской транспортной компании” по цене, завышенной в 3 раза.
По данному уголовному делу четырем лицам, задержанным на основании определения суда, предъявлены обвинения по подпункту “д” ч. 2; подпунктам “а” и “б” ч. 3 ст. 182; подпункту “б” ч. 2 ст. 362 и подпункту “а” ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает в качестве меры и размера наказания лишение свободы на срок от 7 до 11 лет. Из числа задержанных трем обвиняемым в качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу, а одному из них — залог в размере 2 миллионов лари. Следствие по уголовному делу продолжается с целью установления других лиц, причастных к преступлению», — отмечается в информации прокуратуры.
Ещё в разделе «Оборона и безопасность» Все →
Иностранец задержан по обвинению в попытке незаконного пересечения госграницы Грузии
По информации Министерства внутренних дел, сотрудники Главного управления по управлению и координации границ Департамента патрульной полиции…
США отказались от планов вывести из Европы 25 тысяч военных и решили усилить восточный фланг НАТО
США пересмотрели планы по сокращению американского контингента в Европе. Теперь Пентагон собирается вывести 5 тысяч военнослужащих вместо 25 тысяч,…
Эстония закрывает все пограничные пункты на границе с Россией
Эстония закрывает все пограничные пункты на границе с Россией в связи с инцидентом, связанным с попыткой диверсии на оборонном предприятии. Об этом…
В Грузии мы нашли доказательства отмывания российского капитала через криптовалюту — посол Великобритании
В Грузии существовали определенные доказательства перемещения российского капитала и отмывания денег посредством криптовалюты — об этом заявил посол…
Акубардия: Москва переносит акцент на действующие в Грузии «радикальные силы» и их западных партнеров
Теона Акубардия оценивает 68-й раунд Женевских международных переговоров — по словам политика, в заявлении России по итогам 68-го раунда особого…
Отец задержанного в Абу-Даби борца Сабы Лазишвили надеется на скорейшее освобождение сына и Мераба Двалишвили
Полиция Абу-Даби задержала 10 человек в связи с нападением на Мераба Двалишвили, сообщает международное информационное агентство Reuters. Среди…