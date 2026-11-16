Иностранец задержан по обвинению в попытке незаконного пересечения госграницы Грузии

По информации Министерства внутренних дел, сотрудники Главного управления по управлению и координации границ Департамента патрульной полиции задержали гражданина иностранного государства по обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии с использованием поддельного документа.

Правоохранители задержали гражданина иностранного государства на территории погранично-пропускного пункта «Сарпи» в тот момент, когда он пытался незаконно пересечь государственную границу Грузии с использованием поддельного документа.

Расследование ведется по части первой статьи 19-344 и части первой статьи 362 Уголовного кодекса, что предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, — говорится в распространенной ведомством информации.