Иностранец задержан по обвинению в попытке незаконного пересечения госграницы Грузии
По информации Министерства внутренних дел, сотрудники Главного управления по управлению и координации границ Департамента патрульной полиции задержали гражданина иностранного государства по обвинению в попытке незаконного пересечения государственной границы Грузии с использованием поддельного документа.
Правоохранители задержали гражданина иностранного государства на территории погранично-пропускного пункта «Сарпи» в тот момент, когда он пытался незаконно пересечь государственную границу Грузии с использованием поддельного документа.
Расследование ведется по части первой статьи 19-344 и части первой статьи 362 Уголовного кодекса, что предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, — говорится в распространенной ведомством информации.
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