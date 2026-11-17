«Директор Агентства морского транспорта ознакомил представителей американской делегации с основными направлениями развития портового сектора Грузии, существующими возможностями и планами на будущее. Особое внимание было уделено стратегической роли морских портов Грузии в укреплении региональных транспортных связей, эффективном обслуживании растущих грузопотоков и повышении конкурентоспособности Среднего коридора. Было отмечено, что портовый сектор Грузии демонстрирует устойчивый рост грузооборота.

По сообщению агентства, стороны обсудили сотрудничество между Грузией и Соединенными Штатами в морской сфере, реализованные совместные проекты и перспективы углубления партнерства.

Одной из важных тем встречи стала цифровая трансформация морского сектора и сотрудничество с США в этом направлении. Стороны обсудили вопросы развития системы „Единого морского окна“ (Maritime Single Window — MSW), цифровизации портовых процедур, электронного обмена данными и внедрения современных технологий. Была подчеркнута важность поддержки американской стороны в этих процессах, что способствует повышению эффективности и прозрачности морского сектора Грузии, а также его интеграции в международные транспортные сети.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в области морской безопасности и охраны портов. Стороны положительно оценили взаимодействие Агентства морского транспорта Грузии и Береговой охраны США (US Coast Guard), в том числе в вопросах внедрения и оценки международных стандартов охраны портов (Кодекс ОСПС — ISPS Code). Была отмечена важность технической помощи и обмена опытом со стороны США, а также возможности дальнейшего углубления сотрудничества, в том числе в сфере профессиональной подготовки специалистов и укрепления институционального потенциала.

В ходе встречи особое внимание также было уделено проекту глубоководного порта Анаклия, который является одной из важнейших стратегических инициатив по развитию портового сектора Грузии. Было отмечено, что порт Анаклия значительно расширит морские транспортные возможности страны и укрепит позиции Грузии в международных транзитных и логистических сетях.

Стороны также подчеркнули важность международного сотрудничества в морской сфере, обмена передовым опытом и эффективного внедрения международных морских стандартов. Была выражена готовность продолжить сотрудничество в области морской безопасности, охраны портов, цифровых услуг и развития человеческих ресурсов.

В рамках визита представители американской делегации также посетили Батумскую государственную морскую академию. Гости ознакомились с деятельностью учебно-тренировочного центра моряков, осмотрели учебную инфраструктуру академии, а также современные технологии и оборудование, используемые в процессе морского образования.

Члены делегации осмотрели современные учебные симуляторы, в том числе симуляторы навигационного мостика, грузовых операций и остойчивости судна, а также машинного отделения. Было отмечено, что эти технологии играют важную роль в практической подготовке моряков, развитии профессиональных навыков и обеспечении морского образования в соответствии с международными стандартами», — говорится в распространенной Агентством морского транспорта информации.