Подозреваемого в шпионаже в пользу РФ военнослужащего США передали американским военным
Американский военнослужащий, арестованный в Великобритании в начале этого месяца по подозрению в шпионаже в пользу России, был передан под стражу американским военным.
Об этом сообщила британская антитеррористическая полиция, передает BBC, пишет «Европейская правда».
Известно, что 41-летний военнослужащий был задержан на прошлой неделе недалеко от Глостера британской антитеррористической полицией.
Антитеррористическая полиция сообщила, что с тех пор он находится под стражей американских военных по подозрению в нарушении национальной безопасности и шпионаже.
Сначала британская полиция заявила, что его арестовали на основании разделов 1 и 3 Закона о национальной безопасности 2023 года, касающихся получения или разглашения защищенной информации, а также содействия иностранной разведывательной службе.
Впрочем, заместитель комиссара Лоуренс Тейлор, глава подразделения по борьбе с терроризмом, заявил, что впоследствии «было принято решение передать расследование им [американским партнерам] для дальнейшего продвижения дела».
Ранее стало известно, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали двух граждан Украины, которых подозревают в шпионаже и проведении диверсионных действий по заказу российских спецслужб.
Также стало известно, что Литва выслала трех граждан Украины, которых обвиняют в выполнении заданий «враждебных» иностранных разведывательных служб за денежное вознаграждение.
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