По информации Министерства внутренних дел, в Ваке, на улице Кипшидзе, убит один человек. По их же данным, убийство раскрыто по горячим следам.

«Расследование ведется по статье 108 Уголовного кодекса, что подразумевает умышленное убийство, скончался один человек. Убийство раскрыто по горячим следам. Предполагаемый обвиняемый доставлен в отделение полиции, проводятся предусмотренные законом мероприятия», — заявляют в МВД.