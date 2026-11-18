В Тбилиси подростки обокрали магазины на сумму более 20 000 лари
Сотрудники полиции Тбилиси пресекли серию краж и ограблений, к которым, по данным МВД Грузии, причастны четверо несовершеннолетних.
По версии следствия, подростки действовали по предварительному сговору. Они похищали товары и деньги из продуктовых магазинов и одного заведения общественного питания, после чего скрывались.
В ходе расследования правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, которые подтвердили обстоятельства произошедшего.
Общий ущерб торговым объектам превысил 20 000 лари.
Все четверо подозреваемых задержаны на основании судебного постановления. Расследование ведётся по статьям 177 и 178 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.
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