Сотрудники полиции Тбилиси пресекли серию краж и ограблений, к которым, по данным МВД Грузии, причастны четверо несовершеннолетних.

По версии следствия, подростки действовали по предварительному сговору. Они похищали товары и деньги из продуктовых магазинов и одного заведения общественного питания, после чего скрывались.

В ходе расследования правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, которые подтвердили обстоятельства произошедшего.