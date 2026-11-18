Командующий Силами обороны Грузии встретился со своим азербайджанским коллегой в Баку
Командующий Силами обороны Грузии генерал-лейтенант Георгий Матиашвили находился с рабочим визитом в Азербайджанской Республике. Его принимал азербайджанский коллега, генерал-полковник Керим Валиев. Официальная церемония встречи состоялась в Министерстве обороны Азербайджана.
Перед встречей с коллегой Георгия Матиашвили вместе с членами делегации принял министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.
Стороны подчеркнули, что стратегическое партнёрство между двумя странами способствует укреплению прочных связей и обеспечению стабильности в регионе. Обсуждались вопросы двустороннего и регионального сотрудничества. Генералы рассмотрели мероприятия, предусмотренные планом двустороннего сотрудничества.
Одной из главных тем встреч стал формат трёхстороннего сотрудничества Азербайджана, Турции и Грузии. Стороны уделили внимание региональному партнёрству в сфере обороны, совместным тренировкам и учениям, а также встречам экспертов, которые способствуют дальнейшему повышению совместимости вооружённых сил трёх стран.
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