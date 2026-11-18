«Угроза часто исходит от тех, кому доверяют»

По данным Генпрокуратуры и Национальной службы статистики, в 2025 году потерпевшими по статьям 137-141 Уголовного кодекса Грузии, охватывающим преступления против половой свободы и неприкосновенности, проходили 189 несовершеннолетних. Из них 172 — девочки и 17 — мальчики. Только за январь-июль 2026 года такой статус получил еще 121 ребенок.

В 2025-2026 годах в Грузии более 300 детей официально признали потерпевшими по делам о сексуальных преступлениях. Об этом говорится в докладе Центра социальной справедливости (SJC), публикацию которого приурочили к Европейскому дню защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений.

Анализ прокуратуры показывает, что наибольшую опасность для детей представляют не незнакомцы (их доля стабильна — по 17 случаев в год), а люди из ближайшего окружения. За год количество зарегистрированных сексуальных преступлений в семейной среде выросло с 51 до 82. Особую тревогу вызывает рост случаев насилия со стороны отчимов — с 5 до 9 за год.

Вне семьи риски также исходят от привычной для ребенка среды.

Школа: число случаев между учителями и учениками возросло с 3 до 12. Правозащитники подчеркивают, что в таких отношениях взрослый изначально имеет власть и авторитет над ребенком, из-за чего тому гораздо сложнее рассказать о случившемся и попросить о помощи.

Интернет: количество инцидентов, связанных с онлайн-знакомствами, увеличилось вдвое — с 12 до 24.

Знакомые и соседи: в 2025 году зафиксировано 24 случая со стороны знакомых и 12 — со стороны соседей.

«Дети часто сталкиваются с насилием именно в той среде и со стороны тех людей, которым они доверяют, с кем у них ежедневный контакт и от кого они должны получать защиту и безопасность», — отмечают правозащитники в своем докладе.

Главные барьеры: отсутствие комплексной защиты и доступа к помощи в регионах

Несмотря на активное использование уголовного преследования, государство по-прежнему не выстроило эффективную систему профилактики и долгосрочной реабилитации жертв, считают в SJC.

Среди главных проблем организация называет централизация услуг: в стране функционирует всего один специализированный центр психосоциальной помощи детям, пережившим насилие, и он находится в Тбилиси (в 2024 году туда направили 114 детей). Пройти судебно-медицинскую экспертизу пострадавшие также могут исключительно в столице, что делает помощь недоступной для регионов.

Также правозащитники говорят о недочетах на этапах следствия и суда. По их оценке, при работе с детьми органы излишне полагаются на результаты экспертиз и полагают, что такие заключения могут выступать неоспоримым доказательством самого факта насилия. Кроме того, должным образом не исследуются причины, по которым ребенок может менять свои показания.

Одновременно, по наблюдению SJC, в законе до сих пор отсутствует четкий возрастной порог, ниже которого сексуальное проникновение автоматически квалифицировалось бы как изнасилование, а также не до конца учтены вопросы согласия и возраста.

Прецедент ЕСПЧ и требования к властям

Острой иллюстрацией неэффективности системы НПО считает решение Европейского суда по правам человека от 31 марта 2026 года по делу X v. Georgia.

ЕСПЧ установил нарушения статей 3 и 8 ЕКПЧ из-за затянувшегося расследования насилия со стороны члена семьи и отказа признать ребенка потерпевшим. Грузия должна представить план действий по исполнению этого решения до 30 декабря 2026 года.

В SJC призывают власти отказаться исключительно от карательного подхода и создать многоуровневую систему защиты: децентрализовать реабилитационные сервисы, адаптировать следственную среду под нужды детей, обновить национальное законодательство в соответствии с международными стандартами и усилить профилактику в школах, семьях и цифровом пространстве.