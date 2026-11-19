Правительство продлило на 1 год государственную охрану члену парламентского большинства Тее Цулукиани, которая на сегодняшний день занимает пост заместителя председателя парламента.

В подписанном Ираклием Кобахидзе распоряжении № 2 588 говорится: «Заместителю председателя парламента Грузии Тее Цулукиани назначить/продлить государственную охрану, исходя из соответствующих предпосылок, до отпадения необходимости, на период до 1 ноября 2027 года, в соответствии с минимальными стандартами государственной охраны».

Охранные мероприятия должна обеспечить Специальная служба государственной охраны.