Тее Цулукиани продлили государственную охрану на 1 год
Правительство продлило на 1 год государственную охрану члену парламентского большинства Тее Цулукиани, которая на сегодняшний день занимает пост заместителя председателя парламента.
В подписанном Ираклием Кобахидзе распоряжении № 2 588 говорится: «Заместителю председателя парламента Грузии Тее Цулукиани назначить/продлить государственную охрану, исходя из соответствующих предпосылок, до отпадения необходимости, на период до 1 ноября 2027 года, в соответствии с минимальными стандартами государственной охраны».
Охранные мероприятия должна обеспечить Специальная служба государственной охраны.
Ещё в разделе «Оборона и безопасность» Все →
Более 300 детей стали жертвами сексуальных преступлений в Грузии за полтора года — SJC
В 2025-2026 годах в Грузии более 300 детей официально признали потерпевшими по делам о сексуальных преступлениях. Об этом говорится в докладе Центра…
Убитый на улице Кипшидзе в Тбилиси оказался родственником известного «вора в законе»
Пожилой мужчина был убит сегодня на улице Кипшидзе в центре Тбилиси. Предполагаемый преступник задержан по горячим следам, сообщили в МВД Грузии. По…
На улице Кипшидзе в Тбилиси убит один человек
По информации Министерства внутренних дел, в Ваке, на улице Кипшидзе, убит один человек. По их же данным, убийство раскрыто по горячим следам.…
В Тбилиси подростки обокрали магазины на сумму более 20 000 лари
Сотрудники полиции Тбилиси пресекли серию краж и ограблений, к которым, по данным МВД Грузии, причастны четверо несовершеннолетних. По версии…
Командующий Силами обороны Грузии встретился со своим азербайджанским коллегой в Баку
Командующий Силами обороны Грузии генерал-лейтенант Георгий Матиашвили находился с рабочим визитом в Азербайджанской Республике. Его принимал…
Подозреваемого в шпионаже в пользу РФ военнослужащего США передали американским военным
Американский военнослужащий, арестованный в Великобритании в начале этого месяца по подозрению в шпионаже в пользу России, был передан под стражу…