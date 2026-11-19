Замглавы МВД: Спасательная операция в Поничала завершена, теперь начнутся следственные действия
В Поничала спасатели извлекли из-под завалов жилого корпуса тело последнего, шестого погибшего. Указанную информацию журналистам подтвердил заместитель министра внутренних дел Сулхан Тамазашвили.
По имеющейся информации, погибшая является несовершеннолетней и приходится сестрой спасенной при взрыве 3-летней девочке Тайе.
По заявлению Сулхана Тамазашвили, поисково-спасательные работы на месте, которые продолжались более 10 часов, завершены, и теперь начнутся следственные действия.
Ранее спасатели извлекли из-под завалов тела пяти человек, а 3-летнюю Таю вывели живой.
В Квемо Поничала в результате взрыва природного газа подъезд жилого корпуса обрушился вчера утром. Взрыв произошел на пятом этаже корпуса.
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