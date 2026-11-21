Сотрудники Управления по борьбе с мошенничеством Главного следственного управления и Главного управления детективов Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел по обвинению в завладении денежными средствами в крупном размере путем мошенничества задержали одного человека.

В результате комплексно проведенных следственных действий установлено, что обвиняемый предложил двум гражданам участие в валютном бизнесе и получение ежемесячной прибыли, с этой целью взяв у них различные суммы денег. Однако обвиняемый не выполнил условий соглашения и обманным путем противоправно завладел принадлежащими им денежными средствами на общую сумму 187 956 лари.

В результате проведенных следственных действий правоохранители задержали мужчину на основании постановления судьи.

Следствие ведется по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей лишение свободы на срок до 9 лет.