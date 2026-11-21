В Тбилиси правоохранители задержали одного человека по обвинению в мошенничестве
Сотрудники Управления по борьбе с мошенничеством Главного следственного управления и Главного управления детективов Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел по обвинению в завладении денежными средствами в крупном размере путем мошенничества задержали одного человека.
В результате комплексно проведенных следственных действий установлено, что обвиняемый предложил двум гражданам участие в валютном бизнесе и получение ежемесячной прибыли, с этой целью взяв у них различные суммы денег. Однако обвиняемый не выполнил условий соглашения и обманным путем противоправно завладел принадлежащими им денежными средствами на общую сумму 187 956 лари.
В результате проведенных следственных действий правоохранители задержали мужчину на основании постановления судьи.
Следствие ведется по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей лишение свободы на срок до 9 лет.
Ещё в разделе «Оборона и безопасность» Все →
Прокуратура Грузии задержала двух человек по факту присвоения крупной суммы денег мошенническим путем
Прокуратура Грузии задержала двух человек по факту мошеннического завладения крупной суммой денег группой лиц по предварительному сговору, ещё одному…
В Кутаиси произошел взрыв в жилом корпусе
В Кутаиси, предположительно, в результате скопления природного газа произошёл взрыв в жилом доме. Как сообщают в Службе по управлению чрезвычайными…
Полиция изъяла в Тбилиси до 1 килограмма наркотических средств — задержаны двое иностраннцев
Сотрудники главного управления Глдани-Надзаладеви Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел по обвинению в групповом незаконном…
По обвинению в мошенническом завладении денежными средствами в крупном размере задержаны двое
Сотрудники Управления по борьбе с мошенничеством Главного следственного управления и Главного управления детективов Департамента полиции Тбилиси…
В Батуми вынесли приговор похитителям человека
Городской суд Батуми вынес приговор двум участникам организованной преступной группы, которые похитили человека, удерживали его в заложниках и…
В Кутаиси произошел взрыв в жилом корпусе
В Кутаиси, предположительно, в результате скопления природного газа произошёл взрыв в жилом доме. Как сообщили «Интерпрессньюс» в Службе по…