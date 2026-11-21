По обвинению в мошенническом завладении денежными средствами в крупном размере задержаны двое
Сотрудники Управления по борьбе с мошенничеством Главного следственного управления и Главного управления детективов Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел по обвинению в групповом мошенническом завладении денежными средствами в крупном размере задержали двух лиц, а одному лицу обвинение предъявлено заочно.
Проведенным по делу комплексным расследованием установлено, что обвиняемые обманули родителя лица, задержанного по одному из уголовных дел, и убедили его в том, что через влиятельных знакомых смогут помочь в освобождении его сына из заключения на основании процессуального соглашения.
Под указанным предлогом обвиняемые взяли у потерпевшего 270 000 лари и присвоили их.
Правоохранители задержали двух лиц на основании постановления судьи, а одному лицу обвинение предъявлено заочно.
Расследование ведется по частям 2 и 3 статьи 180 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает лишение свободы на срок до 9 лет.
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