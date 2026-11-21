Сотрудники главного управления Глдани-Надзаладеви Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел по обвинению в групповом незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, а также в содействии их сбыту задержали двух иностранных граждан.

Следствием установлено, что обвиняемые в составе группы были вовлечены в схему сбыта наркотических средств.

Правоохранители в Тбилиси в ходе обыска временного жилья обвиняемых, а также из различных указанных ими мест в качестве вещественных доказательств изъяли наркотические средства в особо крупном размере — в общей сложности до 1 килограмма «метадона» и «альфа-ПВП».