Сотрудники Департамента полиции Абхазской Автономной Республики задержали в Тбилиси двух человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, совершённых группой лиц по предварительному сговору, а также содействии их незаконному сбыту.

В ходе личного обыска обвиняемых, обыска их квартир, а также следственного эксперимента в указанных ими местах правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупную партию различных наркотических веществ, подготовленных к реализации и расфасованных в 32 упаковки. Среди изъятых веществ — кокаин и мефедрон.

В результате проведённых следственных мероприятий также были изъяты материалы, предназначенные для фасовки наркотических средств.

Расследование ведётся по статьям 260 и 260⁴ Уголовного кодекса Грузии. Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненного заключения.