В Тбилиси изъято особо крупное количество наркотиков, задержаны два человека
Сотрудники Департамента полиции Абхазской Автономной Республики задержали в Тбилиси двух человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, совершённых группой лиц по предварительному сговору, а также содействии их незаконному сбыту.
В ходе личного обыска обвиняемых, обыска их квартир, а также следственного эксперимента в указанных ими местах правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств особо крупную партию различных наркотических веществ, подготовленных к реализации и расфасованных в 32 упаковки. Среди изъятых веществ — кокаин и мефедрон.
В результате проведённых следственных мероприятий также были изъяты материалы, предназначенные для фасовки наркотических средств.
Расследование ведётся по статьям 260 и 260⁴ Уголовного кодекса Грузии. Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет либо пожизненного заключения.
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