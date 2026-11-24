Самолет авиакомпании Wizz Air сегодня, 24 ноября, совершил аварийную посадку в Тбилисском международном аэропорту. Причиной посадки рейса Кутаиси — Берлин в Тбилиси стала болезнь пассажира, из-за чего воздушному судну пришлось приземлиться в аэропорту Тбилиси.

«Wizz Air подтверждает, что 24 ноября 2026 года рейс W6 7909, выполнявшийся по направлению Кутаиси — Берлин, был перенаправлен в Тбилиси из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров на борту.

Экипаж первоначально попытался вернуться в Кутаиси, однако из-за неблагоприятных метеорологических условий осуществить безопасную посадку не удалось. В результате воздушное судно было перенаправлено в Тбилиси и благополучно приземлилось в Тбилисском международном аэропорту. Вследствие произошедшего рейс W6 7909 из Кутаиси в Берлин, а также запланированный обратный рейс из Берлина в Кутаиси перенесены на 25 ноября 2026 года.

Пассажиры перенаправленного рейса вернутся в Кутаиси на автобусах, а пассажирам, которых коснулись изменения, будет предоставлена информация об обновленном расписании полетов», — заявляют в авиакомпании.