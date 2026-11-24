«Что касается государственной охраны, то подобные вопросы рассматривает Специальная служба государственной охраны, и всё определяется в соответствии со степенью угрозы. В данном случае Специальная служба государственной охраны сочла, что степень угрозы не соответствует необходимому уровню, однако это решение может периодически пересматриваться по рекомендации Специальной службы государственной охраны. Что касается нашей дружбы с Мамукой Мдинарадзе, государственная охрана не назначается по дружбе. Это была рекомендация Специальной службы государственной охраны, и мы учли эту рекомендацию», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Как отметил премьер-министр, подобные вопросы рассматривает Специальная служба государственной охраны, и всё определяется в соответствии со степенью угрозы.

Государственная охрана не назначается по дружбе — Это была рекомендация Специальной службы государственной охраны, и мы учли эту рекомендацию — В политике не обижаются, в политике принимают прагматичные решения, — так премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил на вопрос журналистов о снятии государственной охраны с бывшего главы СГБ Мамуки Мдинарадзе.

Что касается его отношений с Бидзиной Иванишвили, Кобахидзе пояснил, что «у них тесные отношения, и это логично».

«Бидзина Иванишвили — первое лицо в нашей политической команде. Я — второе лицо, соответственно, логично, что самые тесные отношения существуют между Бидзиной Иванишвили и мной», — отметил премьер-министр.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, не рассержен ли Бидзина Иванишвили на Мамуку Мдинарадзе, Кобахидзе заявил: «В политике не обижаются».

«Чтобы вы знали, в политике не обижаются, в политике принимают прагматичные решения по всем вопросам. Эти решения должны основываться на праве, законах. Всё должно соответствовать законодательству.

Мы часто обсуждаем многое. Что касается Гарибашвили и Лилуашвили, то в данном контексте это неактуальный вопрос, соответственно, эти вопросы не имеют оснований.

Мамука Мдинарадзе никак не связан с Ираклием Гарибашвили. Что значит — введение в заблуждение? То есть преступление не было совершено, а человека просто так арестовали? То, что вы освещали определённые события, а мы защищали члена нашей команды, совершенно логично. Но нелогично то, что вы на протяжении многих лет утверждали, что человек был виновен, а теперь решили доказывать его невиновность», — заявил Кобахидзе.

Ещё на один вопрос — исключает ли он возможность возбуждения в будущем уголовного дела против Мамуки Мдинарадзе — премьер-министр ответил, что этот вопрос не имеет оснований.

«Есть вопросы, которые не имеют никаких оснований. У этого вопроса нет никаких оснований. В любой стране политическая власть имеет право не комментировать подобные вопросы [кадровые перестановки внутри команды]. Когда происходят внутренние перестановки в команде, мы имеем полное право что-то комментировать, а что-то — нет. Это было политическое решение. Конкретные основания того или иного решения — это внутренние дела, и мы имеем право не давать комментариев», — заявил Кобахидзе.