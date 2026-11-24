Кобахидзе объяснил снятие госохраны с экс-главы СГБ рекомендациями ССГО
Государственная охрана не назначается по дружбе — Это была рекомендация Специальной службы государственной охраны, и мы учли эту рекомендацию — В политике не обижаются, в политике принимают прагматичные решения, — так премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ответил на вопрос журналистов о снятии государственной охраны с бывшего главы СГБ Мамуки Мдинарадзе.
Как отметил премьер-министр, подобные вопросы рассматривает Специальная служба государственной охраны, и всё определяется в соответствии со степенью угрозы.
«Что касается государственной охраны, то подобные вопросы рассматривает Специальная служба государственной охраны, и всё определяется в соответствии со степенью угрозы. В данном случае Специальная служба государственной охраны сочла, что степень угрозы не соответствует необходимому уровню, однако это решение может периодически пересматриваться по рекомендации Специальной службы государственной охраны. Что касается нашей дружбы с Мамукой Мдинарадзе, государственная охрана не назначается по дружбе. Это была рекомендация Специальной службы государственной охраны, и мы учли эту рекомендацию», — заявил Ираклий Кобахидзе.
Что касается его отношений с Бидзиной Иванишвили, Кобахидзе пояснил, что «у них тесные отношения, и это логично».
«Бидзина Иванишвили — первое лицо в нашей политической команде. Я — второе лицо, соответственно, логично, что самые тесные отношения существуют между Бидзиной Иванишвили и мной», — отметил премьер-министр.
Кроме того, отвечая на вопрос о том, не рассержен ли Бидзина Иванишвили на Мамуку Мдинарадзе, Кобахидзе заявил: «В политике не обижаются».
«Чтобы вы знали, в политике не обижаются, в политике принимают прагматичные решения по всем вопросам. Эти решения должны основываться на праве, законах. Всё должно соответствовать законодательству.
Мы часто обсуждаем многое. Что касается Гарибашвили и Лилуашвили, то в данном контексте это неактуальный вопрос, соответственно, эти вопросы не имеют оснований.
Мамука Мдинарадзе никак не связан с Ираклием Гарибашвили. Что значит — введение в заблуждение? То есть преступление не было совершено, а человека просто так арестовали? То, что вы освещали определённые события, а мы защищали члена нашей команды, совершенно логично. Но нелогично то, что вы на протяжении многих лет утверждали, что человек был виновен, а теперь решили доказывать его невиновность», — заявил Кобахидзе.
Ещё на один вопрос — исключает ли он возможность возбуждения в будущем уголовного дела против Мамуки Мдинарадзе — премьер-министр ответил, что этот вопрос не имеет оснований.
«Есть вопросы, которые не имеют никаких оснований. У этого вопроса нет никаких оснований. В любой стране политическая власть имеет право не комментировать подобные вопросы [кадровые перестановки внутри команды]. Когда происходят внутренние перестановки в команде, мы имеем полное право что-то комментировать, а что-то — нет. Это было политическое решение. Конкретные основания того или иного решения — это внутренние дела, и мы имеем право не давать комментариев», — заявил Кобахидзе.
Ещё в разделе «Оборона и безопасность» Все →
Самолет авиакомпании Wizz Air совершил аварийную посадку в аэропорту Тбилиси
Самолет авиакомпании Wizz Air сегодня, 24 ноября, совершил аварийную посадку в Тбилисском международном аэропорту. Причиной посадки рейса Кутаиси —…
Прокуратура Грузии задержала двух человек по факту присвоения крупной суммы денег мошенническим путем
Прокуратура Грузии задержала двух человек по факту мошеннического завладения крупной суммой денег группой лиц по предварительному сговору, ещё одному…
В Кутаиси произошел взрыв в жилом корпусе
В Кутаиси, предположительно, в результате скопления природного газа произошёл взрыв в жилом доме. Как сообщают в Службе по управлению чрезвычайными…
Полиция изъяла в Тбилиси до 1 килограмма наркотических средств — задержаны двое иностраннцев
Сотрудники главного управления Глдани-Надзаладеви Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел по обвинению в групповом незаконном…
По обвинению в мошенническом завладении денежными средствами в крупном размере задержаны двое
Сотрудники Управления по борьбе с мошенничеством Главного следственного управления и Главного управления детективов Департамента полиции Тбилиси…
В Тбилиси правоохранители задержали одного человека по обвинению в мошенничестве
Сотрудники Управления по борьбе с мошенничеством Главного следственного управления и Главного управления детективов Департамента полиции Тбилиси…