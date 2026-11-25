В Аджарии задержан иностранный гражданин, разыскиваемый Интерполом
Сотрудники Департамента патрульной полиции министерства внутренних дел Грузии задержали иностранного гражданина, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола.
По информации министерства внутренних дел, задержанный разыскивался по запросу правоохранительных органов Турции по обвинению в совершении преступлений различных категорий, в том числе мошенничестве и незаконном приобретении и хранении оружия.
Правоохранители задержали разыскиваемого в Батуми.
В настоящее время в отношении задержанного проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры.
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