Сотрудники Департамента патрульной полиции министерства внутренних дел Грузии задержали иностранного гражданина, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола.

По информации министерства внутренних дел, задержанный разыскивался по запросу правоохранительных органов Турции по обвинению в совершении преступлений различных категорий, в том числе мошенничестве и незаконном приобретении и хранении оружия.

Правоохранители задержали разыскиваемого в Батуми.

В настоящее время в отношении задержанного проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры.