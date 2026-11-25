“В 2025 году, как и в прошлые годы, в Грузии по-прежнему сохранялся высокий уровень гибридных угроз, исходящих от внешних и внутренних сил. В отчетный период деятельность, направленная против национальных интересов страны, осуществлялась с использованием так называемой мягкой силы, скрытых операций и различных методов информационного воздействия”, — заявил в парламенте глава Службы государственной безопасности Тамаз Борашвили.

Тамаз Борашвили затронул события октября 2025 года, когда, по его пояснению, отдельные группы, действовавшие в Грузии и за ее пределами с целью насильственной смены власти, планировали в стране гражданские беспорядки и дестабилизацию; частью их плана были захват стратегического объекта — Дворца президента — и свержение конституционного строя Грузии.

«Служба государственной безопасности идентифицировала всех лиц, которые были вовлечены в насильственные процессы и планировали их; в результате оперативных мероприятий, проведенных нами совместно с другими силовыми ведомствами, была предотвращена попытка насильственной смены власти, задержаны участники насильственных акций и организаторы, которым прокуратура предъявила обвинения. Как вам известно, часть задержанных уже признала вину», — отметил Тамаз Борашвили.