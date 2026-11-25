В парламенте заслушали главу СГБ Грузии
“В 2025 году, как и в прошлые годы, в Грузии по-прежнему сохранялся высокий уровень гибридных угроз, исходящих от внешних и внутренних сил. В отчетный период деятельность, направленная против национальных интересов страны, осуществлялась с использованием так называемой мягкой силы, скрытых операций и различных методов информационного воздействия”, — заявил в парламенте глава Службы государственной безопасности Тамаз Борашвили.
Тамаз Борашвили затронул события октября 2025 года, когда, по его пояснению, отдельные группы, действовавшие в Грузии и за ее пределами с целью насильственной смены власти, планировали в стране гражданские беспорядки и дестабилизацию; частью их плана были захват стратегического объекта — Дворца президента — и свержение конституционного строя Грузии.
«Служба государственной безопасности идентифицировала всех лиц, которые были вовлечены в насильственные процессы и планировали их; в результате оперативных мероприятий, проведенных нами совместно с другими силовыми ведомствами, была предотвращена попытка насильственной смены власти, задержаны участники насильственных акций и организаторы, которым прокуратура предъявила обвинения. Как вам известно, часть задержанных уже признала вину», — отметил Тамаз Борашвили.
По его заявлению, в прошлом году против Грузии активно использовались различные методы информационного воздействия, целенаправленно распространялась дезинформация, нацеленная на снижение доверия к государственным институтам, подрыв международного имиджа страны и нанесение ущерба национальным интересам Грузии.
«Частью дезинформационной кампании стало даже зарубежное СМИ «Би-би-си». Все помнят подготовленный ими сюжет, в котором говорилось, будто против митингующих было применено химическое оружие — так называемый „камит“. По данному факту, как вы знаете, было проведено своевременное расследование и установлено, что Министерство внутренних дел никогда не закупало и не применяло вещество «камит». Более того, это химическое средство не использовалось после Второй мировой войны», — заявил Тамаз Борашвили.
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