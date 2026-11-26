По заявлению организации, Кобулетский муниципалитет не смог обеспечить надлежащее управление процессом строительства детских садов в трех селах (Хала, Гвара, Кведа Квирике): не подготовил проектно-сметную документацию соответствующего качества, не осуществлял своевременный и эффективный контроль над работами, что в конечном итоге привело к удорожанию проектов на 2 117 523 лари.

Организация «Международная прозрачность — Грузия» установила, что строительство детских садов в селах Кобулетского муниципалитета затягивалось на годы, а выделенные на строительство средства периодически существенно возрастали.

Выявлена новая схема хищений при строительстве детских садов: организация «Международная прозрачность — Грузия» изучила тендеры на строительство детских садов в селах Хала, Гвара и Кведа Квирике, где в договоры было внесено в общей сложности 43 изменения, и во всех трех случаях проявилась одна и та же схема.

Согласно данным TI, схема выглядит следующим образом: первоначально победившая компания получает солидный аванс, бросает работу на полпути, а мэрия объявляет новый тендер с повышенной стоимостью, в котором без конкуренции побеждают фирмы, связанные с «Грузинской мечтой»:

Село Гвара (задержка на 3 года и удорожание на 1 008 814 лари): первоначально ООО «Билд Менеджмент» получило 149 487 лари и не смогло завершить строительство. После этого мэрия увеличила стоимость до 2 065 000 лари, а в тендере без конкуренции и без снижения цены победила компания «Гза» депутата от «Грузинской мечты» и крупного жертвователя Георгия Чкония (сегодня ею владеют его дочери). Позднее мэрия также продлила компании сроки и дополнительно увеличила сумму еще на 203 310 лари.

Село Кведа Квирике (задержка на 4 года и удорожание на 887 287 лари): здесь также «Билд Менеджмент» получило 271 458 лари и прекратило работы. После пяти сорвавшихся попыток в шестом тендере (1 949 889 лари) без конкуренции победило ООО «Мшенебели», являющееся жертвователем «Грузинской мечты». Контракт менялся 16 раз, подорожал на 187 179 лари, а компании в качестве аванса было перечислено 603 500 лари. Сдача детского сада, который должен был быть готов в 2022 году, перенесена на 28 ноября 2026 года.

Село Хала (задержка почти на 4 года и удорожание на 221 422 лари): товарищество «Ника» заранее получило 85% стоимости контракта (1 160 566 лари), несмотря на внесение 17 изменений в договор, не довело дело до конца, а мэрии пришлось заключить договор на оставшиеся работы еще на 418 401 лари с ООО «Бза» после дисквалификации конкурента, пишет «TIG».

По оценке организации, из-за некачественного планирования, ослабления контроля и подорожавших тендеров, выданных фаворитным компаниям, Кобулетский муниципалитет на годы лишил детей детских садов, а бюджет понес потери в сотни тысяч лари.