Предполагаю, что от господина Зурабашвили сейчас потребовали большего, чем они сами думали — Теона Акубардия
Основательница Антианнексионной платформы Теона Акубардия предполагает, что российская сторона потребовала от Георгия Зурабашвили большего, чем предполагалось.
Акубардия считает важным то, «когда Зурабашвили посетовал на результаты отношений с Россией», и произошло это после того, как внешнеполитические ведомства Лаврова и Беларуси заявили, что этот диалог станет постоянным, новым форматом, а не продолжением Пражского формата.
«Очень важно, когда Зурабашвили посетовал на результаты отношений с Россией, и это произошло не на второй или третий день, а после того, как сначала преподнесли эту встречу как победу и сказали нам, что достигли каких-то фантастических практических договоренностей, о чем он ничего не сказал, и после того, как внешнеполитические ведомства Лаврова и Беларуси заявили, что этот диалог будет постоянным, новым форматом, а не продолжением Пражского формата, и что следующие встречи, возможно, пройдут в Москве и Тбилиси. Соответственно, я предполагаю, что от господина Зурабашвили сейчас потребовали большего, чем они сами думали», — заявляет Акубардия.
В Минске заявляют, что следующие переговоры Михаила Галузина и Георгия Зурабашвили могут пройти в Москве и Тбилиси. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.
По сообщению российского государственного информационного агентства ТАСС, министр сказал, что информацию о встрече в Минске получил от представителей обеих сторон.
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