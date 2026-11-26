Заявления Зурабашвили он оценивает как «демарш» и утверждает, что российская сторона разъяснила ему вопрос грузинских компаний еще до отъезда из Тбилиси «в дружеском формате».

Пипия утверждает, что Зурабашвили еще в Тбилиси, то есть до отъезда в Минск, знал о том, что Россия планирует ввести санкции еще против двух грузинских компаний.

Лидер пророссийской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия заявляет, что «ошеломлен» заявлениями, которые при подведении итогов первой встречи с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным сделал специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией / первый заместитель министра иностранных дел Георгий Зурабашвили.

«Я ошеломлен вчерашним заявлением господина Георгия Зурабашвили. Зачем нужен был такой демарш — непонятно. Господину Георгию еще в Тбилиси доложили и предупредили в максимально дружественном режиме, сказали, что есть еще две компании («Виниверия» и «Шато Мухрани»), которые попадут под ограничения; объяснили механизмы, объяснили условия, как можно вывести эти компании из санкционного режима… То же самое объяснил [Георгию Зурабашвили] в Минске господин Галузин, причем максимально дружелюбно, и, между прочим, Галузин сделал вчера заявления в связи с тем, что грузинские компании будут максимально представлены на российском рынке. Исходя из этого, зачем это было нужно и чему служит это заявление [Георгия Зурабашвили] — непонятно лично мне», — говорит Пипия в видео, опубликованном в Telegram.

При этом, по утверждению пророссийского политика и бизнесмена, грузинские компании, уже попавшие под российские санкции, «сотрудничают с официальными ведомствами России, чтобы с них сняли ограничения».

«Работа ведется, российская сторона максимально настроена на то, чтобы эти проблемы были решены. Поэтому лучше более тщательно подбирать слова и сотрудничать с российской стороной», — заявляет Пипия.

Георгий Зурабашвили встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным 19 ноября в Минске. Как заявил Зурабашвили в эфире телеканала «Имеди», до беседы с Галузиным он ожидал, что санкции в отношении грузинских компаний будут сняты, однако вместо этого на встрече узнал, что российская сторона планирует ввести санкции еще против двух грузинских компаний.

«Разумеется, я был удивлен и ошеломлен», — заявил Зурабашвили в эфире «Имеди», говоря о содержании и итогах встречи с Галузиным.

Для справки: 10 октября в российских СМИ распространилась информация о запрете на российском рынке продукции семи грузинских компаний. В перечне были названы «Набеглави», «Кока-Кола», «Телиани Вели», «Тбилвино», «Вайнмэн», «Асканели Братья» и «Грузинская пивная компания». После этого, 27 октября, лидер пророссийской партии «Солидарность во имя мира», занимающийся бизнесом в России Мамука Пипия сказал, что Россия ограничила ввоз напитков на свой рынок еще для трех компаний.

Примечательно, что и в самой России встреча Зурабашвили и Галузина была оценена даже как «шаг к восстановлению дипломатических отношений» — заявление соответствующего содержания сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.