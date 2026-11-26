По его словам, одним из организаторов подобной деятельности в Грузии была британская компания Zinc Network, которая создала единую сеть из грузинских неправительственных организаций, СМИ и гражданских активистов.

Как отмечает Папуашвили, в документах описаны механизмы усиления желательных нарративов, ограничения распространения информации, признанной нежелательной, а также удаления отдельных страниц в социальных сетях.

“Документы, недавно обнародованные властями США, проливают свет на то, как были организованы созданные USAID в различных странах сети иностранного информационного влияния. Также выясняется, что в их организации участвовали компании, имевшие опыт сотрудничества со службами безопасности иностранных государств и проведения скрытых информационных операций”, – пишет в соцсети председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Из документов выясняется, что одной из формальных структур иностранной сети информационного влияния была «Коалиция за достоверность информации».

В обнародованных внутренних документах также чёрным по белому указано, что целью деятельности сети было «изменение отношения, взглядов и поведения людей». Примечательно, что даже у сотрудников самого американского ведомства возникали вопросы относительно соответствия этой деятельности полномочиям USAID.

Именно в контексте этих документов следует рассматривать кампании, проводившиеся организациями, входившими в эту сеть, перед парламентскими выборами 2024 года. Кто был заказчиком этих кампаний, кто их проводил, какие финансовые и организационные связи существовали между их участниками? Сегодня получить ответы на эти вопросы ещё важнее.

Грузинское общество имеет право знать, где заканчивалась иностранная помощь и где начиналась деятельность, направленная на формирование политического выбора граждан Грузии. Тем более что часть организаций, действовавших за счёт иностранного финансирования, сама участвовала в оценке избирательного процесса.

К этому посту я прилагаю агитационный видеоролик, распространённый именно этой сетью 24 октября 2024 года, за два дня до выборов. С одной стороны, он ещё раз подтверждает участие посла ЕС Павла Герчинского в предвыборной агитации, что является нарушением как международного права, так и грузинского законодательства. Однако ещё более скандальным является то, что это подтверждает использование Евросоюзом созданных предыдущей администрацией США сетей иностранного информационного влияния для вмешательства во внутренние дела Грузии.

Страница этой сети в Facebook — facebook.com/infointegritycoalition — также является достаточным доказательством того, что во время парламентских выборов 2024 года Грузия стала объектом гибридной атаки посредством иностранного информационного манипулирования и вмешательства, а за этой атакой, наряду с USAID, стоял и Брюссель», — пишет Шалва Папуашвили.