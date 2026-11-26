По его словам, его удивляет, почему «Грузинская мечта» ожидала от встречи с Россией положительных результатов на фоне того, что Россия никогда не рассматривает уступки. Как отметил аналитик, «подобно тому как собаки метят свою территорию и защищают ее своеобразными методами, так же пометила нас Россия, и делают они это во всеуслышание для Запада, что «Грузия их и помечена ими»».

Россия даже не допустила того, чтобы на первой встрече бросить какую-либо «кость» и сказать, что раз начались переговоры, санкции будут сняты. С этой надеждой поехал Зурабашвили, однако там он получил довольно серьезный «холодный душ» и сейчас протрезвел, — об этом в эфире передачи «Дневной ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс» заявил политолог Паата Закареишвили, откликнувшись тем самым на заявление специального представителя премьер-министра Георгия Зурабашвили относительно состоявшейся в Минске встречи.

«Чрезвычайно бессмысленной конструкцией является это предложение, которое озвучил господин Зурабашвили. Оно даже поспешно, поскольку очевидно, что Россия в самом скором времени что-то предпримет, например в отношении винных компаний — по всей видимости, к санкциям добавятся две или три компании. Поэтому они поспешили, и ему пришлось сделать заявление такого типа. Почему «Грузинская мечта» ожидала положительных результатов? С моей стороны немного неловко поучать дипломатов, что Россия никогда не идет на уступки, это исключено. Россия довольна, за чем последовало вчерашнее заявление Лаврова. Как собаки метят свою территорию и защищают ее своеобразными методами, так же Россия пометила свою территорию. Делает ли заявления Галузин, Лавров или другой пропагандист, они делают это в расчете на то, чтобы услышал Запад, что «Грузия наша, помечена нами, и не смейте здесь что-либо предпринимать». Это направлено в первую очередь именно против Евросоюза. Уверен, на встрече в Анкоридже Путин сказал Трампу кое-что в связи с Грузией. Поэтому Россия вообще выключила Америку из грузинского вопроса, и мы остались на попечении Евросоюза, если можно так выразиться. Именно по Евросоюзу бьет сегодня Россия этими заявлениями. Россия даже не допустила того, чтобы на первой встрече бросить какую-либо «кость» и сказать, что раз начались переговоры, снимут какие-то санкции. С этой надеждой поехал Зурабашвили, получил там довольно серьезный «холодный душ» и сейчас протрезвел», — заявил Закареишвили.

По словам политолога, минский формат и разговоры о дипломатических уступках являются лишь начальным этапом, за которым, по его прогнозу, последуют еще более серьезные вызовы для региональной безопасности.

«Теоретически я не исключаю, что грузинские винные компании могут не соответствовать каким-то стандартам, но проводится политика сближения Грузии с Россией, и в это время разговоры о качестве вина абсолютно некорректны и сделаны сознательно. Я глубоко убежден, что эти вина соответствуют стандартам, просто Россия хочет полностью нас обнажить. Если действительно сохранились элементы достоинства, сейчас должно быть четко сказано: никакого Минска, пусть будет Прага, пусть будет Вена, пусть будет Анкара. На земном шаре множество городов, где можно встретиться, что было бы приемлемо и для России, и для Грузии. Зурабашвили либо пусть понижают в должности первого заместителя, либо освобождают от должности в Министерстве иностранных дел и оставляют ему только один статус. Тогда Россия увидела бы, насколько принципиальна Грузия. У «Грузинской мечты» нет и 10% принципиальности Пашиняна. Пусть соблаговолят и противопоставят этому унизительному, наглому поведению России принципиальное поведение. То, что осуществляет грузинская дипломатия, — полная беспринципность и отсутствие достоинства. В 2012 году был Абашидзе, потом вдруг два года был другой, который исчез. Я глубоко убежден, что уже тогда шла речь о таком унизительном статусе и условиях. Другие отказались, и сейчас, наконец, нашли такого человека. Проблема не в личности, проблема в государстве.

Россия хочет максимально унизить, обнажить и привязать к себе Грузию в такой форме. Следующим шагом должно стать согласие на участие в формате «3+3». По своему формату это менее болезненно, чем Минск. Подушка больше, чтобы легче было упасть. Россия войдет на Кавказ, потому что он ей нужен, а не только Грузия. Россия не удовлетворится только Минском и Зурабашвили, это первый шаг», — отметил Закареишвили.

При оценке Минска как предполагаемого места переговоров Закареишвили также акцентировал внимание на том, кем и с какой целью была озвучена эта инициатива.

«У министра иностранных дел Беларуси никто не спрашивает, где встретятся друг с другом грузинская и российская делегации. Это поручение России, чтобы подготовить грузинский народ, и об этом говорит некое третье лицо. Проверяют реакцию. По идее, министр иностранных дел Беларуси даже не должен знать, о чем говорили стороны на этой встрече. Минск является продолжением России, Беларусь — это российская губерния. Минск является символом унижения Грузии», — заявил Закареишвили.

Что касается других вопросов, в передаче политолог говорил о прошедших в Европарламенте дебатах по вопросу лиц, арестованных в рамках акций протеста, и о подготовленном в связи с этим проекте резолюции.

«Дело в том, что если бы Паата Бурчуладзе представлял для кого-то угрозу, от него не требовали бы принести извинения. Как поступит господин Бурчуладзе, я не знаю; как бы он ни поступил, для меня это будет приемлемо. Вся машина «Грузинской мечты» работает на уничтожение, унижение человека, попрание достоинства, и от них мы должны ждать защиты прав человека? Это видит и Евросоюз, что «Грузинская мечта» — негуманный организм. Бурчуладзе тем, что не извиняется, защищает достоинство очень многих грузин», — пояснил политолог Паата Закареишвили.