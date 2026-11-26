Кобахидзе: Диалог должен быть продолжен — русский народ нам очень дорог
Диалог должен быть продолжен по одной простой причине: русский народ нам очень дорог, это наша соседняя страна, — об этом журналистам заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Как отметил Кобахидзе, «мы должны сохранить диалог» с Россией.
«Диалог должен продолжиться. Диалог должен продолжиться по одной простой причине — русский народ нам очень дорог, это наша соседняя страна. Политика меняется, но народ остается народом, и, естественно, даже если растает Антарктида, мы все равно останемся соседями. Исходя из этого, диалог необходим постоянно, мы должны сохранить диалог, и именно об этом говорил спецпредставитель, однако этот диалог должен основываться на конкретных принципах, и мы должны удостовериться, что линию в этом диалоге определяет не «дип стейт», а линия определяется в соответствии с объективной реальностью и объективными интересами.
Господин специальный представитель [Георгий Зурабашвили] выделил три категории вопросов: первая, как я уже раскрыл, — это вопросы, связанные с вином, так сказать, негативный вопрос, требующий срочного решения, и мы будем терпеливо ждать решения этого вопроса. Также был целый ряд технических вопросов, в связи с которыми, естественно, разговор продолжится в обычном режиме, и наряду с этим были, назовем их так, позитивные вопросы. По этому поводу господин специальный представитель также дал разъяснения, например, он упомянул сотрудничество между университетами, организацию совместных конференций и так далее», — заявил Ираклий Кобахидзе.
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