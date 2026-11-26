Депутат Нино Цилосани обвинила USAID и NED в «Революции роз»
Вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани утверждает, что Агентство США по международному развитию (USAID) и Национальный фонд в поддержку демократии (NED) финансировали процессы, которые привели к «Революции роз» 2003 года, а впоследствии — к политической дестабилизации в стране.
В публикации в социальной сети Цилосани заявляет, что в 2008–2025 годах USAID направило на проекты в Грузии более 1 млрд долларов. По её словам, финансирование охватывало пять основных направлений: СМИ, наблюдение за выборами, обучение активистов, переподготовку юристов и правозащитников, а также сбор и анализ информации о государственных институтах.
Цилосани утверждает, что именно финансирование USAID и NED обеспечило организационную и информационную поддержку «Революции роз» 2003 года, которую она называет государственным переворотом. Одним из главных информационных ресурсов этого движения, по её словам, был телеканал «Рустави 2», также получавший финансирование.
Она также связывает с иностранным финансированием последующие политические процессы в Грузии. В частности, Цилосани заявляет, что после смены власти представители «Института свободы» заняли высокие государственные должности, в том числе в Совете национальной безопасности.
Отдельно вице-спикер затронула парламентские выборы 2020 года. Она обвинила организацию ISFED («Международное общество за справедливые выборы и демократию»), получавшую поддержку USAID, в фальсификации результатов параллельного подсчёта голосов. По её утверждению, это стало причиной политической дестабилизации в стране.
Ещё одним свидетельством иностранного вмешательства Цилосани считает взаимодействие американских структур с компанией Meta. В подтверждение она опубликовала электронное письмо о запланированной на сентябрь 2022 года закрытой встрече регионального менеджера Meta по публичной политике Катерины Крук с представителями посольства США и USAID.
По словам Цилосани, встреча касалась вопросов избирательной добросовестности, дезинформации и гибридных угроз. При этом она отмечает, что содержание переговоров общественности неизвестно.
Депутат также заявила о некой позиции Facebook во время протестов против закона «О прозрачности иностранного влияния». Она утверждает, что публикации представителей правящей команды и сторонников закона блокировались, тогда как контент оппозиционных активистов распространялся значительно активнее.
В завершение Цилосани сослалась на письмо основателя Meta Марка Цукерберга Конгрессу США, в котором он говорил о давлении со стороны администрации Джо Байдена и американских ведомств на компанию с целью ограничения распространения определённой информации.
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