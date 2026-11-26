Вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани утверждает, что Агентство США по международному развитию (USAID) и Национальный фонд в поддержку демократии (NED) финансировали процессы, которые привели к «Революции роз» 2003 года, а впоследствии — к политической дестабилизации в стране.

В публикации в социальной сети Цилосани заявляет, что в 2008–2025 годах USAID направило на проекты в Грузии более 1 млрд долларов. По её словам, финансирование охватывало пять основных направлений: СМИ, наблюдение за выборами, обучение активистов, переподготовку юристов и правозащитников, а также сбор и анализ информации о государственных институтах.

Цилосани утверждает, что именно финансирование USAID и NED обеспечило организационную и информационную поддержку «Революции роз» 2003 года, которую она называет государственным переворотом. Одним из главных информационных ресурсов этого движения, по её словам, был телеканал «Рустави 2», также получавший финансирование.