«Все более очевидно, что следующим шагом предательской власти Грузии станет открытие двусторонних переговоров с Россией. После Захаровой, Затулина и Шойгу этот режим сегодня уже хвалит и Сергей Лавров, открыто выражающий желание прямого диалога.

По его словам, Грузией «управляет слабый, предательский режим, который вступил в конфронтацию со всеми партнерами и теперь планирует сесть лицом к лицу с Россией на так называемые переговоры, пронизанные шантажом и насилием, что обойдется стране тяжелейшей ценой».

«Все более очевидно, что следующим шагом предательской власти Грузии станет открытие двусторонних переговоров с Россией — замена Праги Минском, формализация неформального формата, анонсирование встреч в Москве и Тбилиси, а также реверансы Лаврова — Бочоришвили подтверждают, что режим готовит новую фазу капитуляции», — об этом на брифинге заявил секретарь по международным вопросам партии «Сильная Грузия — Лело» Григол Гегелия.

Параллельно эмиссар Кобахидзе встречается с Галузиным, который нарушил закон Грузии об оккупации. Чего хочет Лавров? Кадра, на котором конфликтующая с Западом власть Грузии, без участия Запада, садится лицом к лицу за стол переговоров с оккупантом — Россией, страной, которая не собирается вести переговоры ни по одному важному для Грузии вопросу, в том числе и по деоккупации.

Оставшаяся без Запада один на один с Россией Грузия слаба и уязвима, и именно это является общей целью Кремля и «Грузинской мечты». Этим же объясняется приезд официального представителя в Минск — столицу государства — союзника России.

Замена Праги Минском, формализация неформального формата, анонсирование встреч в Москве и Тбилиси, а также реверансы Лаврова — Бочоришвили подтверждают, что режим готовит новую фазу капитуляции. Открываются так называемые переговоры без посредников в то время, когда Россия не выразила ни малейшего желания деоккупации.

Напротив, Москва проактивно задействовала закон об оккупации, впервые посадила так называемым президентом Южной Осетии собственного гражданина и вернула идею мнимого восстановления территориальной целостности на условиях нейтралитета и конфедерации.

Граждане Грузии, именно это является сценарием окончательного предательства и гибели государства и единственным капитулянтским предложением, которое есть у России в отношении нас. Так почему же какой-нибудь слабоумный может решить сесть лицом к лицу с Россией — в Минске или в Москве — для разговора о региональной безопасности или национальных интересах? Вот где зарыта собака.

На протяжении лет антиевропейская политика «Грузинской мечты» резко усилила зависимость экономики от России. Сегодня и государство, и режим являются прямыми жертвами российского шантажа. Это уже признает и эмиссар Кобахидзе, который, оказывается, ошеломлен, однако еще более ошеломляющим является то, что он не ожидал экономического шантажа от России.

«Грузинская мечта» сама передала России эти рычаги шантажа:

более 60% вина уходит в Россию;

почти 92% импортированной пшеницы, 98,5% муки и более 70% подсолнечного масла поступило из России;

объем российского природного газа увеличился в 2,2 раза, а его доля в газоснабжении достигла 27,9%;

в первой половине 2026 года на Россию приходилось 40,5% импортированной нефти и нефтепродуктов.

Сегодня Грузия платит тяжелейшую цену за эту зависимость. В то же время нами управляет слабый, предательский режим, который пошел на конфронтацию со всеми партнерами и теперь планирует сесть с Россией лицом к лицу на так называемые переговоры, пронизанные шантажом и насилием, что обойдется стране тяжелейшей ценой», — заявил Гегелия.

Для справки: специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Георгий Зурабашвили в эфире телеканала «Имеди» рассказал о встрече с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным, состоявшейся в Минске. По его пояснению, российская сторона на встрече в Минске поставила около десяти вопросов, которые в основном касаются гуманитарных сфер и являются как бы безобидными, однако среди них была и тема побратимства Донского университета и одного из государственных университетов Грузии, что направлено против правительства «Грузинской мечты» и придает энергию оппозиционным силам. По его словам, Галузин не смог привести ни одного факта ни в отношении качества, ни в связи с обвинениями, которые называются финансированием войны в Украине или антироссийской пропагандой. Вместе с тем, по оценке Георгия Зурабашвили, «у российской стороны были якобы безобидные вопросы, если присмотреться к которым, то все это направлено против правительства «Грузинской мечты» и усиливает ту ложную пропаганду и нарратив, будто бы «Грузинская мечта» является пророссийской». По его же оценке, все это направлено на то, чтобы придать энергию оппозиционным силам.