Премьер-министр Грузии допускает проведение двусторонних встреч в Москве и Тбилиси
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подтверждает, что очередные встречи между грузинской и российской сторонами могут пройти в Тбилиси и Москве, и он в этом не видит никаких проблем.
По его утверждению, «в Москву отправится не первый заместитель министра иностранных дел, а специальный представитель премьер-министра».
Ираклий Кобахидзе говорит, что проведение встреч в Москве и Тбилиси не создает никаких рисков и никак не связано с восстановлением дипломатических отношений с Россией.
При этом премьер говорит, что «ни размещение флагов, ни проведение встреч в Москве и Тбилиси не противоречат принципу непризнания».
«Эти встречи, разумеется, могут состояться и в Москве, и в Тбилиси. Если будет такой подход, принципиально важно, чтобы встречи проводились поочередно в Москве и Тбилиси.
Здесь главное — соблюдение принципов. Определяющим для соблюдения этих принципов является то, что в Москву отправится не первый заместитель министра иностранных дел, а специальный представитель премьер-министра.
Формат не может содержать определенных рисков, например в плане того же признания или в любом другом направлении. Проведение этих встреч в Москве и Тбилиси не создает никаких рисков.
Главное состоит в том, что ни один, даже жест, не должен бросать тень на политику непризнания. Ни размещение там флагов, ни проведение встреч в Москве и Тбилиси не вступают в противоречие с принципом непризнания», — заявил Кобахидзе, который также отметил: «Поднятие грузинского флага в Москве является прекрасным событием».
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