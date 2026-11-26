Кобахидзе: Европарламент впал в абсурд!
Европарламент впал в абсурд, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе , комментируя дебаты по Грузии в Европарламенте.
По его словам, предложение о помиловании по-прежнему действует в отношении любого заключённого.
«В данном случае Европарламент впал в абсурд. Мы сделали очень простое заявление. Несколько дней назад вы видели, что мы помиловали восемь человек, большинство из которых были причастны к тяжелейшим актам насилия. Вы помните поступок, совершённый конкретным преступником: как один человек, совершенно лишённый интеллекта, грубо и недостойно противостоял полицейскому, и этим, возможно, можно оправдать его позорные насильственные действия и так далее. Даже в отношении таких людей был применён акт гуманизма, и, несмотря на тяжелейшие насильственные преступления, эти люди вышли на свободу.
Мы в полной мере выполнили своё обещание. Несмотря на то, что преступления по своему характеру были особо тяжкими, мы освободили этих людей, потому что держим своё слово. Мы выполнили то, что обещали обществу. Независимо от тяжести преступления, все эти заключённые были освобождены. Теперь то же предложение действует в отношении любого заключённого, который пытался свергнуть государственную власть. На этом фоне заявления, которые делает Европарламент, совершенно необъяснимы», — заявил Кобахидзе.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Зурабишвили: запрет суррогатного материнства – попытка «Мечты» вернуть церковь на свою сторону
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что решение властей запретить суррогатное материнство продиктовано не стремлением решить…
Папуашвили: Есть только одно препятствие в отношениях с РФ — оккупация наших территорий
Грузинский флаг в любой стране — это повод для гордости, и, конечно, если грузинские флаги будут вывешены в России, это также будет поводом для…
Европарламент принял резолюцию по Грузии
Европарламент принял резолюцию по Грузии. На пленарном заседании Европарламента резолюция «Дело Пааты Бурчуладзе и политические заключённые при…
Папуашвили: Мы ожидаем, что со стороны России отношения будут основаны на справедливости
По заявлению спикера парламента Шалвы Папуашвили, у властей Грузии одинаковый подход как к Брюсселю, так и к Москве, и он должен основываться на…
Кобахидзе: То, что опубликовало USAID — это иллюстрация преступления, ради чего мы и приняли закон «О прозрачности»
«То, что было опубликовано, в действительности представляет собой иллюстрацию преступной деятельности. Мы неоднократно говорили об этом, в том числе…
Кобахидзе: Общество должно быть информировано о содержании любых переговоров
“Общество должно быть информировано о содержании любых переговоров. Естественно, этот принцип должен соблюдаться и в случае переговоров с Россией”, –…