Европарламент впал в абсурд, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе , комментируя дебаты по Грузии в Европарламенте.

По его словам, предложение о помиловании по-прежнему действует в отношении любого заключённого.

«В данном случае Европарламент впал в абсурд. Мы сделали очень простое заявление. Несколько дней назад вы видели, что мы помиловали восемь человек, большинство из которых были причастны к тяжелейшим актам насилия. Вы помните поступок, совершённый конкретным преступником: как один человек, совершенно лишённый интеллекта, грубо и недостойно противостоял полицейскому, и этим, возможно, можно оправдать его позорные насильственные действия и так далее. Даже в отношении таких людей был применён акт гуманизма, и, несмотря на тяжелейшие насильственные преступления, эти люди вышли на свободу.

Мы в полной мере выполнили своё обещание. Несмотря на то, что преступления по своему характеру были особо тяжкими, мы освободили этих людей, потому что держим своё слово. Мы выполнили то, что обещали обществу. Независимо от тяжести преступления, все эти заключённые были освобождены. Теперь то же предложение действует в отношении любого заключённого, который пытался свергнуть государственную власть. На этом фоне заявления, которые делает Европарламент, совершенно необъяснимы», — заявил Кобахидзе.