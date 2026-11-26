Европарламент требует целевых санкций для Иванишвили, Кобахидзе, Папуашвили, Каладзе и других чиновников
Европарламент вновь требует введения целевых санкций и визовых запретов в отношении лиц, ответственных за серьёзные нарушения прав человека, в том числе Бидзины Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Шалвы Папуашвили, Кахи Каладзе и других высокопоставленных должностных лиц. Об этом говорится в проекте резолюции Европарламента, за который депутаты проголосуют сегодня.
Сегодня в Европарламенте состоится голосование по проекту резолюции «Дело Пааты Бурчуладзе и политические заключённые при режиме «Грузинской мечты»».
Европарламент «решительно осуждает приговор, вынесенный Паате Бурчуладзе, Ираклию Надирадзе и Паате Манджгаладзе. Требует их немедленного и безоговорочного освобождения, как и освобождения всех политических заключённых и незаконно задержанных лиц, независимо от их политической принадлежности».
Согласно резолюции, Европарламент «призывает самопровозглашённые власти Грузии в полной мере соблюдать международные стандарты справедливого судебного разбирательства и обеспечить Бурчуладзе доступ к надлежащей медицинской и юридической помощи, а также регулярные контакты с семьёй. Кроме того, требует в полной мере соблюдать его право на беспрепятственный консульский доступ».
Европарламент «призывает власти Грузии прекратить политически мотивированное уголовное преследование и судебное давление на представителей творческих профессий, оппозиционных деятелей, журналистов и активистов, а также обеспечить полную свободу выражения мнений, собраний и объединений».
Кроме того, депутаты Европарламента «требуют проведения независимого расследования обвинений в чрезмерном применении силы, запугивании и ненадлежащем обращении с демонстрантами, а также привлечения виновных к ответственности в соответствии с законом».
Этой резолюцией Европарламент «вновь подтверждает свою непоколебимую поддержку грузинского народа и его демократических устремлений и подчёркивает, что уважение верховенства закона, Европейской конвенции по правам человека и основных прав является необходимым условием для любого прогресса на пути вступления в Европейский союз».
Депутаты Европарламента «выражают сожаление в связи с бездействием некоторых государств — членов Европейского союза, которые не смогли привлечь к ответственности лиц, виновных в откате демократических процессов в Грузии».
Европарламент «призывает Европейский союз сохранить скоординированный подход и вновь требует введения целевых санкций и визовых запретов в отношении лиц, ответственных за серьёзные нарушения прав человека, в том числе Бидзины Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Шалвы Папуашвили, Кахи Каладзе и других высокопоставленных должностных лиц, а также судей, прокуроров и представителей правоохранительных органов».
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