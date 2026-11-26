Папуашвили: Мы не должны комплексовать, когда новоявленные учителя демократии пытаются учить нас демократии
“Учреждение этого профессионального праздника имеет большое значение, особенно с учётом традиции, основы которой были заложены ещё 108 лет назад именно в этом здании, когда было принято первое избирательное положение и избрана первая избирательная комиссия. В такие дни мы, грузины, должны задумываться о том, каким демократическим опытом и историей обладаем”, – заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на вопросы журналистов в связи с профессиональным днём избирательной администрации Грузии.
По словам Папуашвили, сегодня многие страны, государства и правительства пытаются поучать Грузию и грузинский народ, объясняя им, что такое демократия.
«Те страны, которые даже не знали, что такое выборы, когда у нас уже проводились выборы, причём с равными избирательными правами для мужчин и женщин. Поэтому мы не должны испытывать комплексов, когда недавно появившиеся учителя демократии пытаются объяснять нам и учить грузинский народ тому, что такое демократия.
У нас богатые демократические традиции. В 1918 году, сразу после провозглашения независимости, первое, что сделали грузины, – приступили к созданию государственных институтов и избирательной системы. Это свидетельствует о том, что подобный опыт уже был заложен в поколении, провозгласившем независимость, и эта традиция передаётся нам до сих пор. Таким образом, прежде всего, это один из важнейших этапов в истории нашей демократии», – отметил Шалва Папуашвили.
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