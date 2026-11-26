«У нас всегда одинаковый подход, когда мы выстраиваем отношения с другими странами. Какой подход у нас к Брюсселю, такой подход у нас и к Москве. Как принцип наших отношений с Брюсселем основан на справедливости, так и принцип наших отношений с Москвой должен основываться на справедливости. Если выдвигаются претензии, они должны быть справедливыми, и ответ на претензии тоже должен быть справедливым.

По заявлению спикера парламента Шалвы Папуашвили, у властей Грузии одинаковый подход как к Брюсселю, так и к Москве, и он должен основываться на справедливости.

В отношении вина пояснили и специальный представитель, и премьер-министр, что выдвинутые претензии — это безосновательный предлог в отношении Грузии, и, исходя из этого, это несправедливо. Поэтому, соответственно, и наш ответ основан на этом: когда министр иностранных дел России сделал заявление совсем недавно, вчера, если не ошибаюсь, что он приветствует прагматичные подходы, именно это и есть — мы тоже ожидаем прагматичных подходов со стороны Российской Федерации и прежде всего ожидаем того, что эти отношения или этот диалог будут основаны на справедливости.

Поэтому у нас такой подход ко всем, и, вероятно, для Российской Федерации, для руководства важно, что они наблюдают за нашими отношениями с Брюсселем, за тем, на какие принципы мы опираемся, так что эти принципы останутся неизменными, в том числе в отношении Российской Федерации», — заявил представитель Иванишвили Шалва Папуашвили.

Напоминаем, что специальный представитель Кобахидзе по вопросам отношений с Россией Георгий Зурабашвили в беседе с «TV Имеди» заявил, что на встрече с Галузиным ожидал снятия санкций и ограничений, а в ответ получил информацию о том, что Россия намерена ввести санкции еще против грузинских винных компаний.

«Я ожидал, что эти санкции и ограничения будут сняты тут же, вместо этого господин Галузин сообщил мне, что собираются ввести санкции еще против двух грузинских винных компаний. Разумеется, я был удивлен и ошеломлен этими новостями, потому что ничего подобного не происходит. Он не смог привести мне ни одного факта ни в отношении качества, ни в связи с теми обвинениями, которые называются финансированием войны в Украине или антироссийской пропагандой. Так что это политические вопросы, которые не имеют под собой никаких оснований», — сказал Зурабашвили.