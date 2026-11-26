Кобахидзе: То, что опубликовало USAID — это иллюстрация преступления, ради чего мы и приняли закон «О прозрачности»
«То, что было опубликовано, в действительности представляет собой иллюстрацию преступной деятельности. Мы неоднократно говорили об этом, в том числе о том, как при непосредственном участии USAID были сфальсифицированы результаты параллельного подсчета голосов», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос журналиста относительно публикации документов USAID.
По словам главы правительства, речь шла об обычной преступной деятельности, направленной против суверенитета и национальной независимости Грузии.
«То, что было опубликовано, в действительности представляет собой иллюстрацию преступной деятельности. Мы неоднократно говорили об этом, в том числе о том, как именно при участии USAID были сфальсифицированы результаты параллельного подсчета голосов. USAID принимало в этом непосредственное участие. Мы называли даже имена и фамилии — эта деятельность носила сугубо преступный характер.
Одной из главных целей нападок являлась избирательная администрация, что также стало очевидным из этих документов. Это было преступление.
Вы помните кампанию против закона о прозрачности, в ходе которой нам говорили, что американские и европейские организации не могут осуществлять деструктивное финансирование. Теперь преступная деятельность лежит на поверхности. То, что мы доказывали и ради чего приняли закон о прозрачности, теперь стало совершенно очевидным благодаря опубликованным материалам, наглядно демонстрирующим преступную деятельность USAID.
Аналогичным образом действовали NED, EED — Европейский фонд, а также другие организации. Это была обычная преступная деятельность, направленная против суверенитета и национальной независимости Грузии.
Мы успели принять закон о прозрачности еще до того, как USAID было упразднено. Это имело принципиальное значение для защиты нашего суверенитета и национальных интересов Грузии. Напомню, какую масштабную позорную кампанию местная агентура и ее покровители развернули против закона о прозрачности. Это была совершенно позорная кампания: закон о прозрачности, призванный защищать суверенитет и национальные интересы, называли российским законом.
Фактически тогда мы боролись в одиночку, вместе с грузинским народом. Я бы образно описал все происходившее именно так. Мы и грузинский народ в одиночку противостояли колоссальной силе — «глубинному государству» (Deep state), глобальной партии войны, которая тогда действовала именно через такие фонды, как USAID, NED, EED, «Открытое общество» и другие.
Они открыто, беспрепятственно и грубо выступали против национальных интересов и суверенитета Грузии. Вы помните: вся агентура была вовлечена в этот процесс. Я имею в виду их политические партии в Грузии, так называемые НПО, которые в действительности являются иностранными правительственными организациями. В этом также участвовали их позорные средства массовой информации.
Они развернули масштабную кампанию и агитацию против закона о прозрачности, благодаря которому нам удалось защитить и сохранить мир в этой стране, а также отстоять национальные интересы и суверенитет нашего государства», — заявил премьер-министр.
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