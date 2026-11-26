«То, что было опубликовано, в действительности представляет собой иллюстрацию преступной деятельности. Мы неоднократно говорили об этом, в том числе о том, как именно при участии USAID были сфальсифицированы результаты параллельного подсчета голосов. USAID принимало в этом непосредственное участие. Мы называли даже имена и фамилии — эта деятельность носила сугубо преступный характер.

«То, что было опубликовано, в действительности представляет собой иллюстрацию преступной деятельности. Мы неоднократно говорили об этом, в том числе о том, как при непосредственном участии USAID были сфальсифицированы результаты параллельного подсчета голосов», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос журналиста относительно публикации документов USAID.

Одной из главных целей нападок являлась избирательная администрация, что также стало очевидным из этих документов. Это было преступление.

Вы помните кампанию против закона о прозрачности, в ходе которой нам говорили, что американские и европейские организации не могут осуществлять деструктивное финансирование. Теперь преступная деятельность лежит на поверхности. То, что мы доказывали и ради чего приняли закон о прозрачности, теперь стало совершенно очевидным благодаря опубликованным материалам, наглядно демонстрирующим преступную деятельность USAID.

Аналогичным образом действовали NED, EED — Европейский фонд, а также другие организации. Это была обычная преступная деятельность, направленная против суверенитета и национальной независимости Грузии.

Мы успели принять закон о прозрачности еще до того, как USAID было упразднено. Это имело принципиальное значение для защиты нашего суверенитета и национальных интересов Грузии. Напомню, какую масштабную позорную кампанию местная агентура и ее покровители развернули против закона о прозрачности. Это была совершенно позорная кампания: закон о прозрачности, призванный защищать суверенитет и национальные интересы, называли российским законом.

Фактически тогда мы боролись в одиночку, вместе с грузинским народом. Я бы образно описал все происходившее именно так. Мы и грузинский народ в одиночку противостояли колоссальной силе — «глубинному государству» (Deep state), глобальной партии войны, которая тогда действовала именно через такие фонды, как USAID, NED, EED, «Открытое общество» и другие.

Они открыто, беспрепятственно и грубо выступали против национальных интересов и суверенитета Грузии. Вы помните: вся агентура была вовлечена в этот процесс. Я имею в виду их политические партии в Грузии, так называемые НПО, которые в действительности являются иностранными правительственными организациями. В этом также участвовали их позорные средства массовой информации.

Они развернули масштабную кампанию и агитацию против закона о прозрачности, благодаря которому нам удалось защитить и сохранить мир в этой стране, а также отстоять национальные интересы и суверенитет нашего государства», — заявил премьер-министр.