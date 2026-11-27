В Грузии начинается строительство спортивного университетского городка. Первым объектом в рамках проекта станет новый зал самбо, который откроется сегодня. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на церемонии начала строительства.

По словам Кобахидзе, новый комплекс объединит спортсменов, тренеров и специалистов, занятых в сфере спорта. Центральной частью проекта станет Университет спорта, который продолжит функционирование в новом здании.

«Грузинское самбо будет иметь новый дом современных стандартов, и уже с сегодняшнего дня начнется создание всего нового комплекса. Такого спортивного города в Грузии у нас еще не было. Здесь вместе соберутся действующие и ветераны спорта, тренеры, менеджеры и все, кто вовлечен и будет вовлечен в развитие спорта. В этой современной среде они будут ежедневно обмениваться идеями и работать над новыми планами по укреплению грузинского спорта.