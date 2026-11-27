Кобахидзе: Начинаем строительство спортивного городка
В Грузии начинается строительство спортивного университетского городка. Первым объектом в рамках проекта станет новый зал самбо, который откроется сегодня. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на церемонии начала строительства.
По словам Кобахидзе, новый комплекс объединит спортсменов, тренеров и специалистов, занятых в сфере спорта. Центральной частью проекта станет Университет спорта, который продолжит функционирование в новом здании.
«Грузинское самбо будет иметь новый дом современных стандартов, и уже с сегодняшнего дня начнется создание всего нового комплекса. Такого спортивного города в Грузии у нас еще не было. Здесь вместе соберутся действующие и ветераны спорта, тренеры, менеджеры и все, кто вовлечен и будет вовлечен в развитие спорта. В этой современной среде они будут ежедневно обмениваться идеями и работать над новыми планами по укреплению грузинского спорта.
Сердцем спортивного города станет Университет спорта. Это университетское учреждение с 91-летними традициями, которое продолжит функционирование в совершенно новом здании. Также, разумеется, очень важна постоянная забота об укреплении возможностей Университета спорта, обновлении программ, и в этом направлении университет будет иметь полную поддержку государства. Укрепление Университета спорта должно стать одной из важных составляющих и нашей университетской реформы.
Очень важно, что университет обеспечит систему спорта новыми кадрами, и, соответственно, это учреждение будет иметь с нашей стороны полную поддержку.
Инвестор построит новое здание, благодарю VrVake за инвестиции и весьма ценное участие в проекте. Также спасибо строителям зала самбо и всем, кто вовлечен и в будущем будет вовлечен в реализацию этого масштабного проекта», — заявил премьер.
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