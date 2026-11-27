«Озвучить лишь желание недостаточно» — так прокомментировала заявление министра иностранных дел России Мака Бочоришвили. В частности, Сергей Лавров сказал, что Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией.

«Если Россия хочет нормализовать отношения с Грузией, здесь нечего скрывать, и все мы хорошо знаем, какие шаги и с чьей стороны должны быть предприняты для того, чтобы в этом отношении был какой-либо прогресс с Российской Федерацией.

Так что озвучить лишь желание недостаточно. Если желание есть, тогда мы должны увидеть конкретные действия и должны увидеть и конкретные шаги, если иметь в виду реализацию этого желания.