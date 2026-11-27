Бочоришвили Лаврову: Озвучить желание недостаточно, мы должны увидеть конкретные шаги
«Озвучить лишь желание недостаточно» — так прокомментировала заявление министра иностранных дел России Мака Бочоришвили. В частности, Сергей Лавров сказал, что Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией.
«Если Россия хочет нормализовать отношения с Грузией, здесь нечего скрывать, и все мы хорошо знаем, какие шаги и с чьей стороны должны быть предприняты для того, чтобы в этом отношении был какой-либо прогресс с Российской Федерацией.
Так что озвучить лишь желание недостаточно. Если желание есть, тогда мы должны увидеть конкретные действия и должны увидеть и конкретные шаги, если иметь в виду реализацию этого желания.
Это желание не может быть реализовано с нашей стороны, мы не та страна, которой предстоит предпринять какие-либо шаги в отношении Российской Федерации», — заявила Бочоришвили в эфире Первого канала.
Примечательно, что министр иностранных дел России также приветствовал «сделанное не так давно заявление министра иностранных дел Грузии о том, что не следует бояться контактов с Российской Федерацией». По оценке Сергея Лаврова, это прагматичный подход.
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