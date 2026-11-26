Минск предал гласности тот факт, что минский формат больше не будет таковым, каким раньше был пражский формат, а будет формат Москвы и Тбилиси, то есть после этого Зурабашвили поедет в Москву, а Галузин приедет в Тбилиси. Тем самым минский формат завершился, он был разовым форматом, который в Грузии продали как победу — мол, достигнуты практические договоренности, только вот что именно достигнуто, нам ничего не сказали; этот человек все это время прятался, ничего не говорил, а как только из Минска заявили, что следующие встречи пройдут в Москве и Тбилиси, выпустили этого человека [Георгия Зурабашвили] и заставили говорить глупости.

Никакой не гроссмейстер Бидзина Иванишвили, когда дело касается внешней политики. Во внутренней политике — да, мы видим ее результаты, но во внешней политике у него нет никаких достижений — об этом заявила оппозиционный политик Теона Акубардия в эфире «Палитраньюс», комментируя встречу Михаила Галузина и Георгия Зурабашвили и ее итоги.

Ираклий Кобахидзе абсолютно следовал повестке дня и диктовке России, в том числе в том, что касается Минска, поскольку сам Галузин говорил, что Женева должна переместиться в Минск, в итоге увез Зурабашвили в Минск и добавил туда женевские вопросы с тем, чтобы в будущем упразднить женевский формат. Другой момент заключается в том, что, несмотря на заявления Галузина о том, что встречи были позитивными, выяснилось, что не так-то просто добиться какой-либо победы, тем более с позиции слабого.

Никакой не гроссмейстер Бидзина Иванишвили, когда дело касается внешней политики. Во внутренней политике — да, мы видим ее результаты, но во внешней политике у него нет никаких достижений. Он не смог ни возобновить стратегические отношения с Америкой, ни наладить что-либо с Евросоюзом на том уровне, на котором хотел — я имею в виду Средний коридор и восстановление политического диалога, — а в отношениях с Россией мы видим: сколько бы уступок ему ни сделали, столько же больше он потребовал, ничего не дав взамен. И все это происходит на фоне того, что они снова говорят, будто мы должны признать независимость Абхазии и Цхинвальского региона, определить границы, а главное — Россия должна выйти из грузино-российского конфликта не как агрессор, а мы должны подписать соглашение о неприменении силы с Абхазией и т.н. Южной Осетией. То есть нужно отдать России все карты, чтобы в конечном итоге она установила контроль над всей Грузией так, чтобы государство формировалось как этого хотят они, а не так, как это видим мы.

В гораздо более слабом положении они отправились в Минск, и теперь, чтобы перед поездкой в Москву показать людям, что так легко в Москву не поедут, но при этом продав все это разговорами об Антарктиде и мифом о любви к русскому народу, они отправятся в Москву. Это еще одна демонстрация того, что никакой прагматичной политики в отношении России нет, поскольку Ираклий Кобахидзе позволил России создать визуальный образ восстановления дипломатических отношений — в формате с флагами на встрече Зурабашвили и Галузина — и ничего взамен.

Главное же, от нас скрыли, что приезжал сопредседатель торговой палаты России, говорил с Зурабашвили перед поездкой в Минск, и то, что его «кинули», Галузин рассказал об этом в Минске. Какие гарантии у нас, что эти [«Грузинская мечта»], вырвут у России хоть что-то по вопросу деоккупации страны, когда не могут добиться от России снятия санкций с семи компаний, — заявила Теона Акубардия.