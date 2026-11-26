Замглавы МИД Грузии провел встречу с послом ЕС
Первый заместитель министра иностранных дел Георгий Зурабашвили сегодня провёл встречу с главой Делегации Европейского союза в Грузии, послом Павелом Герчинским. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии.
По информации ведомства, «в ходе встречи первый заместитель министра иностранных дел Грузии акцентировал внимание на дебатах, состоявшихся в Европарламенте по вопросу Грузии, и очередной резолюции, принятой против Грузии, что является очередным целенаправленным шагом по распространению ложных нарративов о Грузии и подрывает отношения между Грузией и Евросоюзом».
«Первый заместитель министра отметил, что дебаты и резолюция Европарламента подкрепляются заявлением представителя Еврокомиссии, и вновь обратился к стороне Евросоюза с просьбой представить конкретные имена и фамилии лиц, которые подразумеваются под „произвольно задержанными“, в то время как по соответствующим делам решениями судов различных инстанций Грузии уже наступили соответствующие правовые последствия. Следует отметить, что до настоящего времени грузинская сторона не получала подобной информации, несмотря на неоднократные обращения, что укрепляет мнение о полной необоснованности обвинений со стороны Евросоюза.
В ходе встречи грузинская сторона вновь подтвердила свою непоколебимую приверженность процессу вступления Грузии в Евросоюз и подчеркнула важность открытого диалога между сторонами», — говорится в сообщении.
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