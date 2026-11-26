«Сегодняшней резолюцией Брюссель подтвердил, что он является вдохновителем, сторонником и покровителем нападения на президентский дворец 4 октября 2025 года», — об этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили написал в социальной сети Facebook.

По его словам, с сегодняшнего дня этот факт уже документально оформлен.

«Сегодняшней резолюцией Брюссель подтвердил, что он является вдохновителем, сторонником и покровителем нападения на президентский дворец 4 октября 2025 года. С сегодняшнего дня это уже документально зафиксированный факт. И с этим уже ничего не поделаешь», — пишет Шалва Папуашвили.

Для справки: Европейский парламент принял резолюцию, в которой требует освобождения Пааты Бурчуладзе, Ираклия Надирадзе, Пааты Манджгаладзе и ещё нескольких человек, в том числе Михаила Саакашвили.