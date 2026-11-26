Грузинский флаг в любой стране — это повод для гордости, и, конечно, если грузинские флаги будут вывешены в России, это также будет поводом для гордости, — заявил в беседе с журналистами председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Отвечая на вопрос о следующей встрече специального представителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией и заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина, он заявил, что «премьер-министр окончательно решит, когда, где и в каком формате состоится встреча».

«Россия должна определиться, каких отношений она хочет с Грузией. У нас есть только одно препятствие для хороших и добрососедских отношений — это оккупация территорий со стороны России. Как только это препятствие будет устранено, никаких преград для отношений не останется. Единственный путь — это диалог. Он будет продолжаться. Важно, чтобы этот диалог был прозрачным. Мы последовательны в отношениях со всеми. Как и в отношениях с Евросоюзом и Брюсселем, мы действуем прозрачно и говорим народу, чего от нас требуют», — отметил Папуашвили.