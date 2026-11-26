Зурабишвили: запрет суррогатного материнства – попытка «Мечты» вернуть церковь на свою сторону
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что решение властей запретить суррогатное материнство продиктовано не стремлением решить существующие в этой сфере проблемы, а желанием восстановить отношения с церковью на фоне её критических заявлений в адрес властей. Об этом она заявила во время прямого эфира в социальной сети Facebook.
«Власти сейчас не думают о самой проблеме и её решении. У этой проблемы есть две стороны. С одной стороны, для некоторых людей это последняя надежда родить ребёнка, и с демографической точки зрения это также может быть оправданно. С другой стороны, здесь действительно существуют моральные границы, и эта сфера нуждается в очень строгом контроле. Но власти это не интересует, и никаких обсуждений на эту тему не было. Здесь всё так же, как и во всех остальных вопросах», — сказала Зурабишвили.
Ранее, утверждает она, «Грузинская мечта» рассчитывала заручиться поддержкой церкви посредством предоставления ей различных льгот, земельных участков и автомобилей, однако эта стратегия не принесла ожидаемых результатов.
«Но так не бывает – церковь была, есть и будет защитником независимости, единства и будущего этой страны. И вдруг произошло то, о чём мы знаем… Так сказать, чаша терпения церкви переполнилась, и она наконец подала голос. Режим воспринял это как очень большую угрозу для себя и начал думать: что же делать и что подбросить, чтобы каким-то образом вернуть её на свою сторону?».
При этом Зурабишвили подчеркнула, что разногласия между церковью и властями носят более глубокий характер и не могут быть устранены решением одного отдельного вопроса.
Напомним, «Грузинская мечта» объявила о намерении полностью запретить суррогатное материнство в Грузии. Председатель парламентского большинства Ираклий Кирцхалия сообщил, что соответствующий законопроект будет представлен в ближайшее время. Власти объясняют инициативу рисками эксплуатации женщин, торговли людьми и нарушения прав детей, а также подтверждают проведение консультаций с Патриархией Грузии.
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