Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что решение властей запретить суррогатное материнство продиктовано не стремлением решить существующие в этой сфере проблемы, а желанием восстановить отношения с церковью на фоне её критических заявлений в адрес властей. Об этом она заявила во время прямого эфира в социальной сети Facebook.

«Власти сейчас не думают о самой проблеме и её решении. У этой проблемы есть две стороны. С одной стороны, для некоторых людей это последняя надежда родить ребёнка, и с демографической точки зрения это также может быть оправданно. С другой стороны, здесь действительно существуют моральные границы, и эта сфера нуждается в очень строгом контроле. Но власти это не интересует, и никаких обсуждений на эту тему не было. Здесь всё так же, как и во всех остальных вопросах», — сказала Зурабишвили.

Ранее, утверждает она, «Грузинская мечта» рассчитывала заручиться поддержкой церкви посредством предоставления ей различных льгот, земельных участков и автомобилей, однако эта стратегия не принесла ожидаемых результатов.