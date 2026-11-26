К резолюции Европейского парламента по Грузии внесена поправка
К резолюции Европейского парламента по Грузии внесена поправка, в соответствии с которой европарламентарии требуют освобождения Михаила Саакашвили, Георгия Барамидзе, Ники Мелии, Элены Хоштарии и Мзии Амаглобели.
Согласно поправке, члены Европейского парламента требуют предоставления им возможности беспрепятственного доступа к задержанным лицам.
Европейский парламент возлагает на власти Грузии полную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность указанных лиц и требует безотлагательно обеспечить задержанным беспрепятственный доступ к независимым врачам.
Кроме того, в резолюцию внесена поправка, касающаяся санкционных мер.
Европейский парламент призывает Европейский союз сохранять скоординированный ответ и повторно требует введения адресных санкций, включая заморозку активов и запрет на въезд либо транзит через территорию Европейского союза, в отношении лиц, несущих ответственность за демократический откат, подрыв верховенства права и грубые нарушения прав человека, в том числе в отношении Бидзины Иванишвили, Ираклия Кобахидзе, Шалвы Папуашвили, Кахи Каладзе и иных высокопоставленных должностных лиц, а также судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов.
Напоминаем, что на пленарном заседании Европейского парламента резолюция под названием «Дело Пааты Бурчуладзе и политические заключенные в условиях режима «Грузинской мечты»» была принята 441 голосом «за» при 47 голосах «против».
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