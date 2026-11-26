К резолюции Европейского парламента по Грузии внесена поправка, в соответствии с которой европарламентарии требуют освобождения Михаила Саакашвили, Георгия Барамидзе, Ники Мелии, Элены Хоштарии и Мзии Амаглобели.

Согласно поправке, члены Европейского парламента требуют предоставления им возможности беспрепятственного доступа к задержанным лицам.

Европейский парламент возлагает на власти Грузии полную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность указанных лиц и требует безотлагательно обеспечить задержанным беспрепятственный доступ к независимым врачам.