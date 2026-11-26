Саакашвили: Мы остались полностью беззащитными перед лицом разъяренной России
Мы остались полностью беззащитными перед лицом разъяренной России, без поддержки Америки и Европы, — пишет в социальной сети находящийся в заключении третий президент Михаил Саакашвили.
По заявлению Михаила Саакашвили, Бидзина Иванишвили «все уничтожил и мы должны его остановить».
Министр иностранных дел Иванишвили объявил нам, что никакого улучшения отношений с Америкой не будет потому, что, оказывается, они требуют то, «что превосходит возможности Грузии».
Чего требует Америка и что «превосходит возможности Грузии»?
Администрация Трампа требует трех вещей — освобождения всех политических узников, восстановления нормального демократического процесса, ограничения торговли с Ираном и неоказания России помощи в обходе санкций.
Поразительно, но в тот же день направленный к русским заместитель этого министра Иванишвили, Зурабашвили, объявил нам, что переговоры с Россией полностью провалились. После этого месседжи «коцев» спутались и они находятся в полной панике, до такой степени, что обвиняют русских в связях с «дип-стейтом».
То есть вы понимаете, в какой переплет мы попали? Мы остались полностью беззащитными перед лицом разъяренной России, без поддержки Америки и Европы.
К сведению тех, кто до сих пор говорит об Иванишвили: «А что же делать этому человеку». Действительно, что еще он должен сделать, все уничтожил. Мы должны остановить! — пишет Михаил Саакашвили.
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