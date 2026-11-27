Следует отметить, что Турция, располагающая значительно большими финансовыми, правоохранительными и оперативными ресурсами, чем Грузия, по соображениям безопасности отказалась от проведения этого матча в Стамбуле. В Венгрии, у которой также существенно большие финансовые возможности, чем у Грузии, аналогичный матч в 2024 году в целях безопасности прошел без зрителей. Грузия же согласилась на проведение матча в присутствии зрителей, причем в Батуми, вблизи границы с Турцией.

Столкновение между болельщиками и полицией, произошедшее 26 ноября на стадионе в Батуми во время матча между футбольными клубами Турции и Израиля, порождает серьезные вопросы, на которые общество ждет ответов.

Кто был инициатором проведения этого матча в Грузии, кто принял окончательное решение и почему был выбран именно Батуми?

Какие ведомства участвовали в принятии решения и какую роль в этом процессе сыграли Министерство экономики (Национальная администрация туризма) и Министерство иностранных дел?

Участвовали ли Министерство внутренних дел и Служба государственной безопасности в оценке рисков до принятия решения? Были ли учтены их рекомендации или же эти ведомства просто поставили перед фактом?

Кто и на каком основании дал правительству Грузии гарантии безопасности и почему не был выбран формат проведения матча без зрителей?

Учитывались ли при принятии решения многолетние политические разногласия между Турцией и Израилем, напряженная обстановка на Ближнем Востоке и угроза перерастания политического противостояния в религиозный конфликт?

Оценивался ли риск перенесения этого противостояния на территорию Грузии?

Учитывались ли близость границы с Турцией, исторический контекст региона, возможные националистические и религиозные провокации и, что самое главное, безопасность жителей Батуми?

Какую экономическую, туристическую, политическую или дипломатическую выгоду ожидали от проведения этого матча и насколько предполагаемая выгода оправдывала принятие столь большого риска?

Если бы столкновение в Батуми закончилось гибелью граждан Грузии, Турции или Израиля, кто нес бы ответственность за принятое решение и его международные последствия?

Рассматривалась ли вообще возможность такого развития событий и угроза втягивания Грузии в региональный конфликт?

Отдельно предстоит выяснить и роль УЕФА в процессе принятия этого решения. С кем и на каких условиях было согласовано проведение матча в Батуми? Даже в том случае, если инициатива исходила от УЕФА, учет интересов национальной безопасности нашей страны и оценка возможных угроз являются ответственностью соответствующих ведомств Грузии. Желание или рекомендация международной спортивной организации не могут заменить решение, принимаемое исходя из государственных интересов.

Мы всегда приветствовали те решения властей, которые служили избежанию втягивания Грузии в идущую в Украине войну, конфликт, связанный с Ираном, или иное международное противостояние.

Ведь сохранение мира и безопасности в стране является интересом не только властей, но и всего грузинского общества. Именно поэтому непонятно, какой логикой и какими государственными интересами руководствовались при принятии решения о проведении этого матча в Батуми?

Осознавали ли, что этим решением сами создавали ту угрозу, о необходимости избежания которой постоянно говорят?

Слава Богу, что произошедшее в Батуми не повлекло за собой более тяжелых последствий, однако это не означает, что у общества не должно возникать вопросов в связи с принятым решением.

При оценке произошедшего в Батуми не следует ограничиваться рассмотрением лишь действий полиции. Прежде всего необходимо выяснить, кто, с какими аргументами и на основании чьих рекомендаций принял решение, с последствиями которого пришлось справляться полиции. Все это я пишу не для того, чтобы после уже свершившегося факта указывать кому-либо на ошибки. Для меня гораздо важнее, чтобы в будущем до принятия подобных решений должным образом оценивались все возможные угрозы. Государственное мышление именно в том и заключается, чтобы предвидеть угрозы заранее и предотвращать их, а не только начинать думать о них тогда, когда приходится справляться с последствиями.

Грузия не должна превращаться в арену политического, национального или религиозного противостояния между другими государствами. Ни один футбольный матч, туристический доход или дипломатический интерес не стоят безопасности нашей страны и человеческой жизни.

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От редакции:

26 ноября израильский «Апоэль» из Беэр-Шевы и турецкий «Бешикташ» сыграли в Лиге Европы в грузинском Батуми. Изначально матч должен был пройти в Стамбуле. Как уточнила УЕФА, именно турецкая футбольная федерация после консультаций с местными властями сообщила, что провести встречу в Стамбуле нельзя по соображениям безопасности.

На игру пришли около 20 тысяч турецких болельщиков. Ещё до матча в Батуми прошла пропалестинская акция, а перед стартовым свистком игроки «Бешикташа», как сообщило турецкое агентство Anadolu, отказались пожать руки израильским соперникам. На трибунах звучали антиизраильские лозунги. Потом часть фанатов принялась ломать пластиковые кресла.

На 26-й минуте при счёте 0:0 датский арбитр Мортен Крог остановил игру. Грузинская полиция вошла на трибуны. С чего началось столкновение, версии разошлись. AP связывает его с появлением пропалестинского баннера, а по версии УЕФА, полиция вмешалась из-за потасовки между самими болельщиками «Бешикташа». Клуб обвинил грузинских силовиков в чрезмерном применении силы, а турецкая федерация заявила, что будет добиваться расследования. МВД Грузии уже ответило турецкой стороне и обещало наказать всех, виновных в беспорядках. В заявлении также отмечается, что беспорядки начались задолго до вывешивания палестинского флага, еще во время шествия болельщиков к стадиону.

Через полчаса матч был возобновлен. «Бешикташ» выиграл 2:1.

В ходе беспорядков сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали 16 человек, в то же время пострадали 3 полицейских.