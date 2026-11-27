Представители различных подразделений Министерства внутренних дел 26 ноября текущего года в связи с матчем футбольных клубов «Бешикташ» и «Хапоэль Беэр-Шева» были мобилизованы в городе Батуми с целью защиты общественной безопасности и правопорядка.

В заявлении также говорится, что не соответствует действительности утверждение, будто применение силы со стороны полиции было связано с вывешиванием флагов и баннеров в поддержку Палестины.

После того как министр спорта Турции подверг критике грузинских правоохранителей и охарактеризовал их действия против болельщиков турецкого «Бешикташа» как «непропорциональное вмешательство», Министерство внутренних дел Грузии распространило официальное заявление, в котором говорится, что в ходе событий, связанных с матчем между «Бешикташем» и «Хапоэлем Беэр-Шева», сотрудники правоохранительных органов задержали 16 человек, в то же время пострадали 3 полицейских.

Для обеспечения проведения шествия болельщиков и непосредственно футбольного матча в мирной обстановке Министерством внутренних дел заблаговременно были приняты соответствующие меры безопасности. Сотрудники правоохранительных органов были распределены как на территории «Батуми Арены», так и в тех районах города, откуда планировалось шествие болельщиков в направлении стадиона.

Во время шествия от площади Европы в направлении «Батуми Арены» часть болельщиков футбольного клуба «Бешикташ» отличалась агрессивными действиями. Они нецензурными выкриками и бросанием различных предметов грубо нарушали общественный порядок, не подчинялись законным требованиям полиции, оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и вступали с ними в физическое противостояние.

Насильственные и провокационные действия со стороны части болельщиков продолжились и на территории стадиона. Они повреждали инфраструктуру стадиона, в том числе сиденья, которые впоследствии бросали в сотрудников правоохранительных органов, чем создавали угрозу их жизни и здоровью.

Полиция в целях пресечения насильственных действий, деэскалации обстановки и обеспечения общественной безопасности осуществляла соответствующие мероприятия, в том числе было применено специальное средство.

В результате насильственных действий, осуществленных со стороны болельщиков, пострадали 3 сотрудника Министерства внутренних дел, у которых зафиксированы различного рода повреждения.

Сотрудники правоохранительных органов за противоправные действия задержали 16 человек.

Также отдельными зарубежными средствами массовой информации распространяется информация о том, будто применение силы со стороны полиции было связано с вывешиванием флагов и баннеров в поддержку Палестины, что не соответствует действительности.

Категорически опровергаем указанную информацию и с особой силой подчеркиваем, что насильственные действия со стороны болельщиков и физическое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов начались до вывешивания указанных флагов и баннеров, еще во время шествия в направлении стадиона.

Министерство внутренних дел особо заявляет, что на территории Грузии соблюдение требований законодательства Грузии обязательно для каждого лица, независимо от его гражданства или национальности.

Нападение на сотрудников правоохранительных органов, насилие и грубое нарушение общественного порядка недопустимы, и за каждое противоправное действие последует предусмотренное законом строгое реагирование, говорится в заявлении.

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Согласно уставу УЕФА, флаг Палестины напрямую не входит в перечень запрещенных символов, однако его вывешивание в зависимости от контекста матча нередко наказывается как «провокационное политическое послание».

Регламенты УЕФА регулируют данный вопрос следующим образом:

Дисциплинарный регламент (статья 16.2). Клубы несут ответственность за поведение болельщиков. Запрещено использование таких жестов, слов, объектов или флагов, которые содержат политическое, идеологическое или провокационное послание, не соответствующее спортивному мероприятию.

Регламенты безопасности (статья 45). Организаторы матча и сотрудники правоохранительных органов имеют право изъять со стадиона любой провокационный баннер или флаг, который может создать противостояние и риски безопасности.

Подход, зависящий от контекста. УЕФА рассматривает каждый случай индивидуально. Если развертывание флага сопровождается политическими лозунгами, акцией протеста или провоцированием болельщиков принимающей или противоборствующей команды (особенно во время матчей с израильскими клубами), УЕФА штрафует клуб или накладывает санкции. Например, в прошлом глазговский «Селтик» был оштрафован именно по этой причине, однако на некоторых матчах (например, на встречах «Галатасарая») УЕФА не счел подобное действие нарушением правил.

Местное законодательство и правила клуба. Помимо УЕФА, пронос флагов нередко ограничивают сама полиция принимающей страны, администрация стадиона или национальная лига исходя из норм безопасности.