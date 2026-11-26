Дроны с реактивным двигателем, которые Россия стала активно применять в этом году против украинских городов, стали настоящей головной болью для их защитников. Украинские компании активно работают над различными средствами перехвата этих БПЛА. Об успешном применении одного из них, с использованием лазера, сообщил Сергей Бескрестнов, советник президента Украины по технологическим вопросам, передает Bloomberg.

Лазерная система «Блиск», установленная для защиты объекта критически важной инфраструктуры, впервые сбила реактивный беспилотник «Герань», написал он в Telegram. Лазеры «демонстрируют первые результаты в боевых условиях», хотя говорить о серийном производстве пока рано, отметил Бескрестнов. По его словам, сейчас проводятся испытания, в ходе которых лазеры используются для защиты объектов критически важной инфраструктуры.

Несколько компаний при поддержке правительства занимаются разработкой лазерных систем для ПВО, рассказал советник: такие системы направляют лучи на одну часть дрона до тех пор, пока его внутренние компоненты не перегреются и не выйдут из строя.