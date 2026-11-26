Украина впервые сбила реактивный дрон с помощью лазера
Дроны с реактивным двигателем, которые Россия стала активно применять в этом году против украинских городов, стали настоящей головной болью для их защитников. Украинские компании активно работают над различными средствами перехвата этих БПЛА. Об успешном применении одного из них, с использованием лазера, сообщил Сергей Бескрестнов, советник президента Украины по технологическим вопросам, передает Bloomberg.
Лазерная система «Блиск», установленная для защиты объекта критически важной инфраструктуры, впервые сбила реактивный беспилотник «Герань», написал он в Telegram. Лазеры «демонстрируют первые результаты в боевых условиях», хотя говорить о серийном производстве пока рано, отметил Бескрестнов. По его словам, сейчас проводятся испытания, в ходе которых лазеры используются для защиты объектов критически важной инфраструктуры.
Несколько компаний при поддержке правительства занимаются разработкой лазерных систем для ПВО, рассказал советник: такие системы направляют лучи на одну часть дрона до тех пор, пока его внутренние компоненты не перегреются и не выйдут из строя.
В преддверии зимы российская армия усилила удары по гражданской, логистической и энергетической инфраструктуре Украины. По данным западных разведок, Владимир Путин не намерен всерьез обсуждать мирное урегулирование как минимум до конца зимы, надеясь сломить боевой дух украинцев, чтобы затем навязать им выгодные для себя условия.
Более высокая скорость и маневренность реактивных дронов затрудняют их перехват. Аппараты «Герань-5» способны лететь на 1000 км со скоростью до 600 км/ч и нести боеголовку в 90 кг. Они также могут быть оборудованы камерами-тепловизорами, системами наведения на основе искусственного интеллекта, антеннами, защищенными от радиопомех, и китайскими модемами для ячеистых радиосетей (в них рабочие станции соединяются напрямую друг с другом и могут принимать на себя роль маршрутизатора для остальных участников).
Если раньше ПВО сбивала 90–95% дронов, то в случае с реактивными показатель упал до 60%, признавал в сентябре Юрий Игнат, представитель Воздушных сил ВСУ.
Испытания новых перехватчиков уже проводятся, по крайней мере, у одной оборонной компании они прошли успешно, писало в начале октября Associated Press со ссылкой на украинских чиновников. Но, по тогдашним оценкам производителей, на разработку перехватчиков, их выпуск в достаточном количестве, развертывание систем и обучение операторов может уйти от 3 до 6 месяцев.
Что касается борьбы с беспилотниками с помощью лазеров, Министерство обороны Израиля заявляло в прошлом году, что использовало лазерные системы направленной энергии для отражения «десятков» воздушных атак.
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