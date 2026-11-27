Министры внутренних дел Турции и Грузии обсудили беспорядки в Батуми
Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи провёл телефонную беседу со своим грузинским коллегой Сулханом Тамазашвили, — сообщают турецкие СМИ.
По его информации, разговор касался факта применения силы против болельщиков «Бешикташа» во время футбольного матча в Батуми. Министр выразил обеспокоенность Турции в связи с этим инцидентом.
Согласно заявлению Министерства внутренних дел Турции, министры обсудили инциденты, произошедшие во время матча пятого тура Лиги Европы УЕФА между турецким футбольным клубом «Бешикташ» и израильским футбольным клубом «Хапоэль Беэр-Шева».
Турецкое издание пишет, что Чифтчи выразил обеспокоенность непропорциональным применением силы в отношении турецких болельщиков и призвал принять соответствующие меры для обеспечения их безопасного возвращения в Турцию.
Тамазашвили сообщил Чифтчи, что флаги Палестины у болельщиков изъяли представители УЕФА, и подчеркнул, что государственные ведомства Грузии не принимали участия в принятии этого решения.
Он также проинформировал турецкого коллегу о том, что после инцидентов направил на стадион своего заместителя.
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