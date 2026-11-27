Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи провёл телефонную беседу со своим грузинским коллегой Сулханом Тамазашвили, — сообщают турецкие СМИ.

По его информации, разговор касался факта применения силы против болельщиков «Бешикташа» во время футбольного матча в Батуми. Министр выразил обеспокоенность Турции в связи с этим инцидентом.

Согласно заявлению Министерства внутренних дел Турции, министры обсудили инциденты, произошедшие во время матча пятого тура Лиги Европы УЕФА между турецким футбольным клубом «Бешикташ» и израильским футбольным клубом «Хапоэль Беэр-Шева».