Папуашвили вновь обвинил Евросоюз во лжи и публичной клевете
«Цивилизационный разрыв заключается не только в том, что руководство Брюсселя отдаляет Евросоюз от его ценностных основ, но и в том, что ложь и публичную клевету в адрес целой страны представляют как допустимый инструмент внешней политики», – об этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили пишет в социальной сети.
Шалва Папуашвили комментирует информацию МИД Грузии о встрече первого заместителя министра иностранных дел Георгия Зурабашвили с главой делегации Евросоюза, послом Павлом Герчинским. В сообщении ведомства отмечалось, что «европейскую сторону в очередной раз попросили представить конкретные имена и фамилии лиц, которых подразумевают под «произвольно задержанными», в то время как по соответствующим делам уже наступили правовые последствия на основании решений судов Грузии различных инстанций. Следует отметить, что до настоящего времени грузинская сторона не получала подобной информации, несмотря на неоднократные обращения».
Как отмечает Папуашвили, «если ты постоянно утверждаешь, что существуют «произвольно задержанные лица», но не можешь привести ни одного факта в подтверждение, значит, ты клеветник».
«Slander – «произнесение ложных обвинений или искажённых сведений, которые порочат другого человека и наносят ущерб его репутации» (словарь Merriam-Webster).
Клевета – «распространение ложных обвинений или искажённых сведений, которые порочат другого человека и наносят ущерб его репутации» (словарь Merriam-Webster).
Если ты постоянно утверждаешь, что существуют «произвольно задержанные лица», но не можешь привести ни одного факта, который бы это подтверждал, и не можешь конкретно назвать этих людей, значит, ты клеветник. Таково определение и в словаре Merriam-Webster, и в «Словаре» Сулхан-Сабы.
Цивилизационный разрыв заключается не только в том, что руководство Брюсселя отдаляет Евросоюз от его ценностных основ, но и в том, что ложь и публичную клевету в адрес целой страны представляют как допустимый инструмент внешней политики», – пишет Папуашвили.
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