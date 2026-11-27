В рамках полицейских мероприятий на границе удалось пресечь ввоз баннеров в страну — Около 100 баннеров с крайне непристойным и провокационным содержанием, в том числе несколько очень большого размера, были изъяты и конфискованы — Я поделился этой информацией со своим коллегой и объяснил ему, что, если бы баннеры такого содержания были использованы во время матча на стадионе, ситуация действительно могла бы выйти из-под контроля, — заявил министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили, оценивая события, произошедшие во время матча в Батуми.

По его словам, в связи с этими баннерами полицейские атташе связались с турецкими коллегами и в результате получили от них благодарность.

«Я поделился со своим коллегой информацией о том, что ещё в первой половине дня у нас имелись сведения о том, что болельщики разместили в открытых источниках и социальных сетях баннеры крайне провокационного содержания и позировали на их фоне. Это оскорбляло нашу страну и вызвало негативную реакцию наших граждан.