Глава МВД Грузии: На границе было изъято около 100 баннеров очень грязного, провокационного содержания
В рамках полицейских мероприятий на границе удалось пресечь ввоз баннеров в страну — Около 100 баннеров с крайне непристойным и провокационным содержанием, в том числе несколько очень большого размера, были изъяты и конфискованы — Я поделился этой информацией со своим коллегой и объяснил ему, что, если бы баннеры такого содержания были использованы во время матча на стадионе, ситуация действительно могла бы выйти из-под контроля, — заявил министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили, оценивая события, произошедшие во время матча в Батуми.
По его словам, в связи с этими баннерами полицейские атташе связались с турецкими коллегами и в результате получили от них благодарность.
«Я поделился со своим коллегой информацией о том, что ещё в первой половине дня у нас имелись сведения о том, что болельщики разместили в открытых источниках и социальных сетях баннеры крайне провокационного содержания и позировали на их фоне. Это оскорбляло нашу страну и вызвало негативную реакцию наших граждан.
Мы очень эффективно предотвратили это. В рамках полицейских мероприятий на границе удалось пресечь ввоз баннеров в страну. Около 100 баннеров с крайне непристойным и провокационным содержанием, в том числе несколько очень большого размера, были изъяты и конфискованы. Ещё до начала матча, незадолго до него, посредством полицейских атташе состоялся обмен информацией, и наши коллеги поблагодарили нас.
Позже я поделился этой информацией со своим коллегой и объяснил ему, в том числе, что, если бы баннеры такого содержания были использованы во время матча на стадионе, ситуация действительно могла бы выйти из-под контроля.
Именно поэтому хочу поблагодарить сотрудников Министерства внутренних дел, которые проделали очень эффективную работу. Примерно в 14–15 часов эти баннеры появились в открытых источниках, а к вечеру их ввоз уже был пресечён. Во время матча и спортивного мероприятия на стадионе не было использовано ни одного баннера. Это повод для гордости», — заявил Тамазашвили.
Ещё в разделе «Оборона и безопасность» Все →
Количество диверсионных инцидентов, осуществленных Россией в Европе, выросло на 16% за последний год
За последний год (до сентября 2026 года) количество диверсионных инцидентов, осуществленных Россией в Европе, выросло на 16%. Информацию об этом…
Глава МВД: Возмещение ущерба в Батуми, исходя из существующей практики, УЕФА возложит на «Бешикташ»
Задержанные в административном порядке лица были освобождены позже, однако по этому делу обязательно будут последствия, — об этом заявил министр…
Полиция задержала трех иностранцев за наркопреступление
Сотрудники Тбилисского главного управления Департамента патрульной полиции Министерства внутренних дел Грузии задержали в разное время трех…
МВД Грузии о беспорядках, учиненных турецкими болельщиками в Батуми
После того как министр спорта Турции подверг критике грузинских правоохранителей и охарактеризовал их действия против болельщиков турецкого…
Украина впервые сбила реактивный дрон с помощью лазера
Дроны с реактивным двигателем, которые Россия стала активно применять в этом году против украинских городов, стали настоящей головной болью для их…
Россия формирует предпосылки для аннексии на оккупированных территориях — СГБ
Российская Федерация продолжает политику, ориентированную на аннексию оккупированных территорий Грузии, усиливая с этой целью контроль над локальными…