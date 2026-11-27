За последний год (до сентября 2026 года) количество диверсионных инцидентов, осуществленных Россией в Европе, выросло на 16%. Информацию об этом распространяет «Рейтер» со ссылкой на доклад Международного института стратегических исследований (IISS).

По заявлению IISS, несмотря на то, что большинство операций по-прежнему выполняют неопытные лица, в диверсионной деятельности все чаще участвуют и сравнительно опытные лица, которые используют более сложные методы. В их числе — самодельные взрывные устройства, оснащенные детонаторами с часовым механизмом или дистанционным управлением.

«Задержание посредников пресекает их деятельность, однако маловероятно, что это сдержит российские разведывательные службы, которые руководят их деятельностью», — говорится в докладе.