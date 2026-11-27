Количество диверсионных инцидентов, осуществленных Россией в Европе, выросло на 16% за последний год
За последний год (до сентября 2026 года) количество диверсионных инцидентов, осуществленных Россией в Европе, выросло на 16%. Информацию об этом распространяет «Рейтер» со ссылкой на доклад Международного института стратегических исследований (IISS).
По заявлению IISS, несмотря на то, что большинство операций по-прежнему выполняют неопытные лица, в диверсионной деятельности все чаще участвуют и сравнительно опытные лица, которые используют более сложные методы. В их числе — самодельные взрывные устройства, оснащенные детонаторами с часовым механизмом или дистанционным управлением.
«Задержание посредников пресекает их деятельность, однако маловероятно, что это сдержит российские разведывательные службы, которые руководят их деятельностью», — говорится в докладе.
По оценке исследовательского института, Германия и Польша по-прежнему останутся наиболее частыми странами-мишенями, поскольку их транспортные, логистические и промышленные сети играют важную роль в снабжении Украины.
По заявлению IISS, более половины инцидентов, зафиксированных с октября 2025 года по сентябрь 2026 года, были связаны с атаками на критическую инфраструктуру, в частности на военно-промышленные объекты и транспортные сети.
Ещё в разделе «Оборона и безопасность» Все →
Глава МВД: Возмещение ущерба в Батуми, исходя из существующей практики, УЕФА возложит на «Бешикташ»
Задержанные в административном порядке лица были освобождены позже, однако по этому делу обязательно будут последствия, — об этом заявил министр…
Глава МВД Грузии: На границе было изъято около 100 баннеров очень грязного, провокационного содержания
В рамках полицейских мероприятий на границе удалось пресечь ввоз баннеров в страну — Около 100 баннеров с крайне непристойным и провокационным…
Полиция задержала трех иностранцев за наркопреступление
Сотрудники Тбилисского главного управления Департамента патрульной полиции Министерства внутренних дел Грузии задержали в разное время трех…
МВД Грузии о беспорядках, учиненных турецкими болельщиками в Батуми
После того как министр спорта Турции подверг критике грузинских правоохранителей и охарактеризовал их действия против болельщиков турецкого…
Украина впервые сбила реактивный дрон с помощью лазера
Дроны с реактивным двигателем, которые Россия стала активно применять в этом году против украинских городов, стали настоящей головной болью для их…
Россия формирует предпосылки для аннексии на оккупированных территориях — СГБ
Российская Федерация продолжает политику, ориентированную на аннексию оккупированных территорий Грузии, усиливая с этой целью контроль над локальными…