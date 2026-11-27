Задержанные в административном порядке лица были освобождены позже, однако по этому делу обязательно будут последствия, — об этом заявил министр внутренних дел Сулхан Тамазашвили.

Как отметил Тамазашвили, принимающей стороной «Бешикташа» и «Хапоэль Беэр-Шева» была турецкая сторона, и, исходя из существующей практики, возмещение ущерба будет возложено на турецкую сторону.

«Мы освободили всех задержанных в административном порядке. Это особое явление, поскольку в рамках спортивных мероприятий, я отмечал это в том числе и во вчерашнем телефонном разговоре, существует такая практика, у болельщиков бывают особая агрессия и эмоции. Общественный порядок всегда охраняет полиция, и это ответственность полиции. К сожалению, повреждения получили четверо наших сотрудников. Последовало реагирование, они были задержаны в административном порядке, однако позже мы их освободили. Еще раз говорю, что по этому административному производству будут последствия.

Это выходит за рамки моей компетенции, однако вчера принимающей стороной была турецкая сторона, матч был организован «Бешикташем», соответственно, возмещение ущерба УЕФА, исходя из существующей практики, возложит на них», — заявил Тамазашвили.